フジテレビの清水賢治社長が27日、東京・台場の同局で会見を開き、30日に放送1000回を迎える昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)について、定着への手応えと今後への期待を語った。

「昼間この番組やっているね」視聴者への認知に手応え

マイナビニュースが、放送1000回を迎える所感と今後への期待を質問すると、清水社長は「本当に1000回というのは、いくら帯番組でもなかなか大変な回数だと思います」と、その積み重ねを評価。

「ここまで1000回もやってきて、だいぶ馴染んできたんじゃないかなと。視聴者の方々にも“昼間この番組やっているね”ということが認知されてきたのかなと思います」と、番組の定着に手応えを示した。

さらに、日々の生放送を支えてきた出演者やスタッフをねぎらいながら、「まだまだもっと上を目指して頑張ってほしいと思っています」と期待を寄せた。

コア層(13～49歳)視聴占拠率20％以上を維持

『ぽかぽか』は、2023年1月9日にスタート。ハライチの岩井勇気と澤部佑、神田愛花がMCを務め、フジテレビ本社7階の「ぽかぽかパーク」から生放送している。

2026年のコア層(13～49歳)における視聴占拠率20％以上を維持(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。1000回目となる30日は、月曜から金曜までのレギュラー16人が番組史上初めて集結し、MCを含む総勢19人が6チームに分かれ、各曜日の名物企画を使った「曜日対抗バトル」を繰り広げる。