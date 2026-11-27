フジテレビの清水賢治社長が27日、東京・台場の同局で行った会見で、大型バラエティ特番『FNS27時間テレビ』を2027年夏に3年ぶりに復活させることを明らかにした。

「とにかく復活させたい」就任以来の思いが実現

マイナビニュースが、2025年、26年と2年連続で放送を休止している『FNS27時間テレビ』の今後の予定について質問すると、清水社長は「私は就任してまだ1年ですけど、とにかく『27時間テレビ』は復活させたいというのが昨年からありました」と説明。

続けて、「ようやく来年の夏の『27時間テレビ』は復活することが決まったと聞いています」と、2027年夏の放送決定を明言した。

番組内容については「まだ何も申し上げることはできない」とした上で、「3年ぶりに『27時間テレビ』ができることは、フジテレビの復活の1つの起爆剤として、系列局の27局と一緒になって盛り上げていきたいと思います」と意欲を示した。

また、「『27時間テレビ』を長時間で見るというのは、まさにテレビの長時間性を象徴している番組になると思いますので、その辺のところがうまくできればと思います」と、長時間特番ならではの価値にも言及した。

1987年のスタートから40周年「感慨深い」

『FNS27時間テレビ』は1987年にスタート。2020年から22年までの3年間は放送を休止し、23年に復活した。24年は『新しいカギ』をベースに、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコが総合司会を担当。25年、26年は放送を見送り、27年に3年ぶりの復活を果たす。

2027年は、番組開始から40周年の節目にも当たるが、それを記念した企画などについて、清水社長は「現場がいろいろ考えると思います」と回答。その上で、「本当にもう40年前ですよね。そう思うと感慨深いところがあります」と振り返った。

今回の復活にあたり、同局では「地上波だけではなく、配信やSNSなども通じて、広く多くの方に『27時間テレビ』をお届けしたいと考えております」とコメント。放送内容などの詳細は今後順次発表する。