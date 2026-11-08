櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』が、11月28日(16:00～)に約5時間にわたって生放送される。第1弾出演アーティストとして、Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、HANA、M!LK、King ＆ Prince、timelesz、Travis Japanら13組が発表された。

櫻井翔

Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、HANA、M!LKら13組が出演決定

2001年に放送を開始し、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。今回は「音楽の旅」をテーマに、この1年を音楽とともに振り返り、なぜその楽曲が人々の心に響いたのかをひも解いていく。

総勢約40組のアーティストが出演予定で、第1部は16時から17時まで(※一部地域除く)、第2部は19時から22時54分まで生放送される。

第1弾出演アーティストとして発表されたのは、Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、HANA、M!LK、＝LOVE、EXILE、King ＆ Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、timelesz、Travis Japan、BE:FIRST、Hey! Say! JUMP、ゆずの13組。

Mrs. GREEN APPLEは、9月にリリースしたオリジナルフルアルバム『POPS』がデジタルチャート15冠を達成。収録曲「ア・ポステリオリ」「共犯」「シンデレラ」のミュージックビデオは、いずれも公開後に1,000万回再生を突破するなど、話題を集めている。

SixTONESは、今年1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーを開催。1カ月間におけるJ-POPアーティストの楽曲リリースキャンペーンで、テレビ・ラジオへの最多出演回数のギネス世界記録を達成した。

ちゃんみながプロデュースを務めたオーディション番組『No No Girls』から誕生したHANAも出演。デビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」の累計再生回数が2億回を突破するなど、躍進を続けている。

さらに、M!LKは「好きすぎて滅!」がBillboard JAPANのストリーミング累計再生回数3億回、「爆裂愛してる」が2億回を突破。相次ぐヒットで勢いに乗るグループが、今年の音楽シーンを彩る。

櫻井翔、18年連続総合司会「年々ワクワク感は増すばかり」

番組の総合司会を18年連続で務める櫻井は、「18年という長い年月この立場をいただけていることが、すごいことだなと感じます」とコメント。

「年々ワクワク感は増すばかりですし、大役でありながら一番間近でアーティストの方々のパフォーマンスを見られるといういわば役得な時間でもあります」と語り、「これだけのアーティストの方々をフェスかのごとく一挙に見られるということはなかなかないので、特等席でとても楽しみながら参加させていただいています」と、今年も総合司会を務める喜びを明かした。

今回のテーマ「音楽の旅」にちなみ、今年の旅のお供となった楽曲を尋ねられると、マイケル・ジャクソンの「Black Or White」を挙げた。

「今年はミラノから始まり、アメリカ取材、そしてウルトラクイズと本当にいろいろな所に日本テレビさんには連れて行っていただいて(笑)」と振り返り、ロサンゼルスで映画の広告を目にしたことも重なり、マイケルの楽曲を旅のお供にしていたという。

また、今年のうちにやっておきたいことについては、「インスタントコーヒーをまとめ買いしたら、自分が思ったより期限が短いことに気がつきまして…ぜひみなさまにもチェックしてほしいです!」と、意外なエピソードを披露した。

25周年記念の特別企画も 出演者第2弾は11月13日発表予定

番組では、25周年を記念した企画も予定されている。

櫻井は「25周年ということで記念の企画もありますし、様々なアーティストの方々と熱いステージをお届けしたいと思います」と意気込み、「2026年締めの始まりとして、ぜひみなさまにご覧いただけたらと思います」と呼びかけた。

司会は、羽鳥慎一、バカリズム、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが担当する。

11月13日には出演アーティスト第2弾と、『ベストアーティスト』ならではの特別企画の情報が発表される予定だ。

『ベストアーティスト2026』第1弾出演アーティスト

＝LOVE

EXILE

King ＆ Prince

三代目 J SOUL BROTHERS

SixTONES

timelesz

Travis Japan

HANA

BE:FIRST

Hey! Say! JUMP

Mrs. GREEN APPLE

M!LK

ゆず

※五十音順

【編集部MEMO】

櫻井翔

1982年1月25日生まれ、東京都出身。1999年に嵐のメンバーとしてCDデビュー。アーティスト活動に加え、俳優、キャスター、司会者など幅広く活躍。主な出演作にドラマ『謎解きはディナーのあとで』『家族ゲーム』『放送局占拠』など。日本テレビ系『news zero』では長年キャスターを務め、音楽特番『THE MUSIC DAY』でも総合司会を担当。『ベストアーティスト2026』では18年連続で総合司会を務める。

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