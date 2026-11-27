第65代横綱の貴乃花光司が、28日と12月5日に放送されるカンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(14:28～14:57 ※関西ローカル)に出演。2023年に話題となった初恋の人との30年越しの再婚について、出会いから別れ、再会に至るまでの秘話を明かす。さらに、妻も声のみでテレビ初出演を果たす。

貴乃花光司、初恋の人との破局に「まげを切っていいや…」

貴乃花光司

2016年11月5日に放送を開始し、今年で放送10周年を迎えた同番組。10月31日から5週連続で「10周年SP!」を放送しており、その大トリを飾るゲストとして貴乃花が登場する。

貴乃花と現在の妻との出会いは、17歳で新十両に昇進した際の祝賀会だったという。当時の思い出を「寄り切られた感じ」と、相撲になぞらえてうれしそうに振り返る貴乃花。しかし、周囲の反対やしがらみから、「まげを切っていいや…」と思い詰めるほど葛藤し、別れを決断することに。「当時、二人で声をあげて泣いた」と、苦渋の決断を下した当時の心境を明かす。

さらに今回は、妻もスタジオに。ナインティナインの岡村隆史がレポーターとなり、スタジオセットの裏で妻への特別インタビューを敢行する。貴乃花が「寄り切られた」と語った出会いの真相や、当時のデートの思い出、別れを告げられた際の心境などを聞き出していく。

30年ぶりの再会を引き寄せたインタビュー動画と手紙

別れた後、それぞれの人生を歩んでいた2人。そんな2人の関係が再び動き出したきっかけは、3年前に公開されたあるインタビュー動画だった。

その動画で、貴乃花はいつも妻のことを思っていたことや、初デートの思い出を語っていた。それを見て心を動かされた妻が手紙を送ったことで、30年ぶりの再会が実現したという。

再会についても「また寄り切られちゃって!」とうれしそうに語る貴乃花に、岡村はすかさず妻のもとへ向かい、事実確認をする。

そして、再び交際が始まった2人。貴乃花が取ったある行動に、岡村は「型はめにいってません?」とツッコみ、NON STYLEの石田明も「脚本家ついてます?」とコメントする。さらに、プロポーズを巡っては、夫婦の記憶に食い違いがあることが判明。岡村がその真相に迫る。

ほかにも、再婚を機に変わった人生や、結婚から3年が経過した現在の夫婦関係についても告白。横綱時代からは想像できない貴乃花の姿に、スタジオが騒然となる場面も。12月5日放送の後編では、妻のさらなる本音や、知られざる横綱時代のエピソードも披露される。

貴乃花光司「気付いてみたら、幸せは来るよ」

収録を終えた貴乃花は、「本音で語れる世代に入ったかなと思っていて、自然体でお話できました!」とコメント。

妻も30年越しの再婚について、「お互い別の人生を歩んでいたから、まさかこんな風になると思っていませんでした。今となっては『今が意外と普通』というか、『当たり前』のようになっています」と語り、「私の希望は『死ぬときは笑って亡くなりたい』ということで、『この人生、楽しかったな!』と思えるといいですよね」と、人生への思いを明かした。

また、貴乃花は視聴者に向けて、「こういう時代になってくると40代50代と苦しんで生きてる人が多いと思うんですけど、そこまで苦しむことはなくて『気付いてみたら、幸せは来るよ』ってことが(番組を見て)伝わると良いなと思います。その代わり若い時は、買ってでも苦労して生きてほしいなと思います。いつも、幸せを目指してほしいですね!」とメッセージを寄せた。

なお、関東地区では前編が11月29日(26:50～27:20)、後編が12月6日(26:50～27:20)に放送される。

【編集部MEMO】

『おかべろ』は、2016年11月5日に放送を開始したカンテレのトークバラエティー番組。とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史、店主のNON STYLE・石田明、アシスタントの田中友梨奈アナウンサーが、ゲストの知られざる素顔やエピソードを引き出す。放送10周年を記念し、10月31日から5週にわたって「10周年SP!」を放送している。

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