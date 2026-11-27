前田敦子、アレン様、マユリカの阪本と中谷がMCとして初タッグを組む、ABEMAの新バラエティ番組『ひみつのスピ会』(全12回)が、12月3日にスタートする。

初回のゲストには山里亮太(南海キャンディーズ)、安藤美姫、西山茉希が登場

『ひみつのスピ会』は、前田敦子、アレン様、マユリカ(阪本、中谷)の3組が MC を務め、大きい声では話しづらいけれど誰かに話したいスピリチュアルな話(＝マイスピ)を、「押し付けない」「否定もしない」空間で自由に語り合って楽しむトークバラエティ番組。初回のゲストには山里亮太(南海キャンディーズ)、安藤美姫、西山茉希が登場。さらに、“霊視芸人”シークエンスはやともが、それぞれの“マイスピ”に関する気になるポイントをスピリチュアルな視点から解説していく。

番組では、出演者たちのここでしか聞けない不思議な実体験が次々と飛び出す。山里は、パワースポットとして知られる埼玉・三峯神社でかつて頒布されていた“幻の白い氣守”にまつわるエピソードを披露。貴重な私物の白い氣守を持参し、「神様はいるな」と実感した出来事を語る。安藤は、現役時代の試合前に起こった、亡き父との不思議な“再会”について告白。そして西山は、都内近郊のハウススタジオで霊に取り憑かれてしまった際、霊能力を持つ“ファッション界のボス”が行ってくれた衝撃の除霊体験を明かす。

番組後半では、生年月日から人生の宿命などを算出する“算命学”で 5 社ものコラム連載を抱える売れっ子鑑定士・東京ケイ子氏のもとを前田が訪問。テレビ初顔出しとなる東京ケイ子氏が前田を鑑定し、前田が持つ“運命”や世間に知られていない一面などを次々と言い当てていく。

なお、番組の総合演出は、ABEMAオリジナルバラエティ『エイジレスボーイズ』でも総合演出を行う玉野鼓 太郎氏が務める

出演者のコメントは以下の通り。

前田敦子 コメント

「これ、ちょっとやってみよう!」と、日常に少し取り入れるだけで前向きになれるような、おまじないとしてこの番組を使ってもらえたらうれしいです。女子たちはみんなちょっとした“マイスピ”を持っていると思うので、「年始にこの神社に行ってみようかな」など、そこにプラスできるようなものを見つけて楽しんでください。気軽に見てほしいので、“ながら見”で見てもらって、興味があったら生活に取り入れたり、足を運んでみたりしていただけたらと思います。とってもハッピーな番組になっているので、ぜひぜひみんなで見てください。

アレン様

“スピ”というと、オカルトや心霊のようなイメージを持たれる方も多いと思うのですが、そういう節もありつつ、もっと気軽に日常生活へ取り入れて実践できるものがたくさん散りばめられている番組です。流し見しながらでも巻き戻して見たくなるような、少しでも役に立つような情報がたくさん含まれていると思います。どんな人に見ていただきたいかというと、凡人に近い感じの人ですかね(笑)? 大変な暮らしをしている方も多いと思うのですが、そういう人こそ願う心とお参りする気持ち、あとは「言霊があるから良い言葉を発信しよう」など、すぐ実践できることをたくさん紹介しているので、本当に凡人にこそ見ていただきたいなと思います。他ではなかなか見られないエピソードもたくさんこの番組では見られるので、新しいエンタメとしてぜひ見ていただきたいです。

マユリカ・阪本

前田敦子さん、アレン様、マユリカという、AIでも思いつかないようなメンツでやらせてもらっている番組です。当初は不安やったんですけど、すごく楽しいメンバーで仲良くやらせてもらえています。“スピ”に興味がない人でも「へぇ!」となるようなことがあると思うので、半信半疑の人もぜひ見てください。

マユリカ・中谷

一応出演者として場にいるんですけど、毎回聞いたことのないとびきりの話が聞けるので、視聴者感覚でそれを楽しみに来ている“お茶会”みたいなイメージの番組です。“スピ”との距離感が僕らのような、30〜40代の同世代の男性でも「そんなんあんねや」と新鮮な驚きがあると思うので、ぜひ見てもらいたいなと思います。