鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、そしてこれから目指すヴィジョンについて伺っていきます。

今回の放送は、株式会社ワークマン 代表取締役社長の大内康二（おおうち・こうじ）さんをゲストに迎え、ワークマンへの入社のきっかけや社長就任時の思い、今後の事業展開について話を伺いました。

◆SNSの声をヒントに広がった新たな可能性

作業服の専門店として知られる「ワークマン」。かつては建設現場で働く人たちが愛用するイメージが強くありましたが、現在は女性向けやカジュアル向けの商品も人気を集めています。代表の大内さんは、カジュアル路線の転機として2018年にオープンした「ワークマンプラス」を挙げます。従来の商品からアウトドアや趣味に使えるものを厳選し、一般客向けの展開をスタートさせました。

女性向け商品の開発を後押ししたのは、SNSで話題になった意外な活用法でした。厨房用の滑りにくい靴を妊婦が転倒防止に使い、溶接作業用の綿ヤッケをキャンパーが焚き火で着用するなど、プロ仕様のアイテムが思わぬ形で一般層に広がっていたのです。大内さんは「想定とはまったく違う使い方を一般の方がされていたことは、非常に大きなきっかけになりました」と当時を振り返ります。

その後、スカートやキャミソールといった女性向け衣料にも進出しました。撥水性を生かしたスカートや低価格にこだわったキャミソールなど、従来の強みを生かした商品を次々と発売しています。また、大内さんによると「#ワークマン女子」という呼び名はSNS上で自然に広まったものだといいます。女性たちの愛用投稿を受けて店舗名にも採用しましたが、現在は男性客にも気軽に利用してもらうため、「Workman Colors（ワークマン カラーズ）」への改装を進めています。

店舗では、男女の商品をほぼ半々の割合で展開しています。なかでも男性向け衣料は、まず低価格なベーシックカジュアルを浸透させ、その後に段階的に機能性を加えていく方針です。大内さんは「いきなり機能性を持たせると、既存のワークマンやワークマンプラスの商品とほぼ同じになってしまいます」と語り、既存業態との差別化を図る狙いを明かしました。

また、キッズ向けではヒット商品を小型化し、親子でコーディネートを楽しめるアイテムも展開しています。今後は、地方を中心とした店舗網やフランチャイズの仕組みを活かし、都市部への出店も目指していく方針です。大内さんは「『カラーズ』を中心に出店できればと思っています」と、さらなる拡大への展望を語りました。

◆小売業への関心からワークマンの社長へ

大内さんは1996年に大学を卒業後、ワークマンに入社しました。もともと小売業に関心があり、将来はフランチャイズ加盟店の運営に携わりたいと考えていたといいます。就職活動を進めるなかで、業界内で高いシェアを誇り、当時は静岡県までだった店舗網を全国へ拡大しようとしていたワークマンの成長性に魅力を感じ、入社を決めました。

小売業に興味を持った背景には、ケーズデンキで長年働き、専務取締役も務めた父親の存在がありました。その背中を見て育ったこともあり、22歳の頃には「直接お客さまと接する仕事に就きたい」と決意したといいます。

ワークマンに入社後は直営店の店長を経験し、その後、約10店舗を担当するスーパーバイザーに就任しました。売り場づくりや商品の発注などを通じて店舗運営を支え、現場で充実した日々を送ります。当時の経験について大内さんは、「お客さまにいろいろ育てられました。誇りが持てる仕事だと、若いうちから思うことができましたね」と振り返ります。

こうした現場での経験は、現在の経営にも生かされています。フランチャイズビジネスを展開するうえで、大内さんが何より重視しているのは「加盟店の現場の声」です。本部の方針や社会情勢の変化、売れ筋商品などについて、加盟店側がどのように受け止め、考えているのかを丁寧に把握する姿勢を貫いています。

大内さんは2026年4月、代表取締役社長に就任しました。当時は「ワークマンプラス」のブームが落ち着きを見せ、円安の影響で輸入商品の調達も難しくなるなど、取り巻く環境は決して順風満帆ではありませんでした。そうしたなか、新たな突破口を見いださなければならないという強い重圧を感じていたといいます。

今後は女性向け商品や「Workman Colors（ワークマン カラーズ）」のメンズ衣料だけでなく、リカバリーウェア「メディヒール」をはじめとする新分野の開発にも注力していきます。大内さんは「一般のお客さまやプロの方々など、幅広い層に受け入れられる商品をどんどん出していきたいですね」と、さらなる商品展開への強い意欲を示しました。

＜番組概要＞

番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK

放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM / FM大阪）

パーソナリティ：鷲見玲奈

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/

番組公式Instagram：@alfalink.tfm