◆長野久義「FA権」は意識していた？
佐藤：プロ野球シーズンが終わりまして、この時期はいわゆるFA（フリーエージェント）やポスティングなど、選手の移籍に関するニュースが増えてくる時期でもあります。この時期って、なんとなく選手はそわそわするものですか？
長野：FAもありますし、最近だと現役ドラフトがあるので、移籍は起きやすくなっているんじゃないかなと思います。
佐藤：長野さん自身も読売ジャイアンツから人的補償で広島東洋カープへ移籍し、再びジャイアンツに戻ってプレーしたという経歴がございます。そのあたりを踏まえまして、今回は選手にとって移籍とは一体どんなものなのか、長野さんに話を聞いていきたいなと思います。
チームを移る方法はいくつかありますけれども、まずFAですね。長野さん自身は意識したことありますか？
長野：僕は全然なかったです。
佐藤：まあ「ありました」って言うのも、なかなか言いづらいことかもしれないですが（笑）。では、選手同士で「あの選手がFA権を取るんだな」って意識したりすることはありました？
長野：ジャイアンツの場合は、そんなになかったですね。出ていく選手もあまりいないので。
佐藤：チームによっても結構……。
長野：違うと思います。
佐藤：じゃあ長野さん自身も、権利を取得したときは特別意識をしていなかった？
長野：そうですね、特に何もなかったです。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/