元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 11月22日（日）の放送では、長野が現役時代にFA（フリーエージェント）権を取得したときの心境について語りました。

◆長野久義「FA権」は意識していた？

佐藤：プロ野球シーズンが終わりまして、この時期はいわゆるFA（フリーエージェント）やポスティングなど、選手の移籍に関するニュースが増えてくる時期でもあります。この時期って、なんとなく選手はそわそわするものですか？

長野：FAもありますし、最近だと現役ドラフトがあるので、移籍は起きやすくなっているんじゃないかなと思います。

佐藤：長野さん自身も読売ジャイアンツから人的補償で広島東洋カープへ移籍し、再びジャイアンツに戻ってプレーしたという経歴がございます。そのあたりを踏まえまして、今回は選手にとって移籍とは一体どんなものなのか、長野さんに話を聞いていきたいなと思います。

チームを移る方法はいくつかありますけれども、まずFAですね。長野さん自身は意識したことありますか？

長野：僕は全然なかったです。

佐藤：まあ「ありました」って言うのも、なかなか言いづらいことかもしれないですが（笑）。では、選手同士で「あの選手がFA権を取るんだな」って意識したりすることはありました？

長野：ジャイアンツの場合は、そんなになかったですね。出ていく選手もあまりいないので。

佐藤：チームによっても結構……。

長野：違うと思います。

佐藤：じゃあ長野さん自身も、権利を取得したときは特別意識をしていなかった？

長野：そうですね、特に何もなかったです。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/