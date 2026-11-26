フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマに、各界で活躍する女性ゲストが自らの言葉でメッセージを届けます。

今回のゲストは、俳優の中嶋朋子さん。1981年に放送が始まったドラマ「北の国から」で黒板螢を演じ、子役時代から作品とともに歩んできました。11月26日～28日には、東京建物 Brillia HALLで開催される「北の国から ドラマチックコンサート」にも出演（※中嶋さんは26日に出演）。今回は、同コンサートなどについて伺いました。

◆倉本聰から贈られた奇跡のようなコンサート

唐橋：この夏には放送開始45周年を記念した「北の国から」スペシャルコンサートが開催されました。7月に東京国際フォーラム、8月にはドラマの舞台・富良野の富良野演劇工場で開かれて、富良野公演には中嶋さんもスペシャルゲストとして出演されたんですね。このときは、さだまさしさんの音楽とともに、ドラマの名場面が映し出されました。

中嶋：そうなんです。生演奏だし、さださんの生ハミングだし、贅沢だなと思いました。あと、螢のテーマ、純のテーマのように、それぞれのキャラクターのテーマ曲っていうのがあるんです。どういった場面に流れているのかを見ながら、みなさんが「あー！」なんて（笑）。本当に会場が一体となっていて、いい公演でした。素晴らしいことに、あの音楽を聴くと富良野の雄大さまで浮かんじゃうっていうのはすごいことですよね。

唐橋：本当にいい公演だったのですね。

中嶋：しかも、そのときは倉本先生もご出演くださって。黒板五郎の遺言を朗読してくださるだなんて、もう奇跡ですよね。

唐橋：みなさんにとってもサプライズだったのですか？

中嶋：そうなんです。先生ってサプライズが大好きなんですよ。だから、なんかやってくれるんじゃないかなと思ったら、とんでもない素晴らしい演出でした。

唐橋：そのサプライズ公演が8月。そして、その翌月の9月に倉本聰さんが亡くなられたんですね。倉本さんと交わした言葉っていうのも、思い出すことはありますか？

中嶋：ありますし、膨大な時間、人生のほとんどだったので、整理はまだついてないですね。でも、こうやってコンサートでお会いできたのが、本当によかったなと思って。作品に書かれた思いをご自身で朗読される姿っていうのを、たくさんのお客さまとご一緒できたのが本当に奇跡だなと思ったので、すごいプレゼントでした。

◆黒板螢を背負わずにいられるようになった理由

唐橋：螢という役については、本当に大きな存在だと思うんですけれども、「みんな自分のなかに螢ちゃんを持っている」と中嶋さんが気づいて、肩の力が抜けたとおっしゃっていましたね。

中嶋：螢ちゃんはとってもいい子で、理想だったんですよね。だからこそ自分とのギャップというか、すごく苦しんだんです。寄り添ってかなきゃいけないのかなとか、自分がそうあらねばならないのかしらって思っていました。（ファンの方が）わーって寄ってきてくださって、熱く語られることが本当に多いんですよ（笑）。

唐橋：そうなんですね。

中嶋：再放送とか特集が組まれると、涙目で近づいてきてくださる方が増えるんですよね。そういうときに、この方々のなかに生きている螢ちゃんは、私ではないんだっていうことに気づいちゃったんです。しかもね、その方の人生そのものが「北の国から」のなかに入っていって、別の物語になっているんですよ。それってすごく稀有な作品だと思うんですよね。だから、私1人が背負わなくても全然いいんだって、なんならみんなの螢ちゃんを逆にシェアしてもらうぐらいの気持ちになったら楽になりました（笑）。

唐橋：前回ご出演のときに、最近ようやくフラットに見られるようになったっておっしゃっていましたけれども、作品の見え方っていうのは変わってますか？

中嶋：変わりましたよ。自分と比べてしまうとか、自分の人生そのものでもあったから、整理をつけるのが難しかったんです。でも、そこで得られたものの大きさとかに触れたときに、「こうやって私は育まれたんだよね。だから私がここに今います」って思えばいいんだと気づいたら、自分の立ち位置も明確になって。たぶん、「北の国から」っていうものが重くならなくなったって感じですね。

唐橋：長く愛される作品には理由がありますね。

中嶋：ありがたいことです。それだけ思いを込めて見ていただけるっていうのはすごいことだなって思います。感謝でしかないです。

唐橋：そんな「北の国から」の世界を体感できる「北の国から ドラマチックコンサート」が、11月26日（木）から28日（土）まで、東京・池袋にある東京建物 Brillia HALLで開催されます。中嶋さんは26日の出演になりますけれど、どんなコンサートですか？

中嶋：今回はオーケストラの生演奏を体感できるところがすごいと思うんですよね。しかも、今回は私と横山めぐみちゃん、そして竹下景子さんの女性3人が出演しまして。それぞれ日替わりで思い出とか、撮影秘話とかも交えながらお話しして、そのドラマのシーンとかも見ながら、みんなで体感しちゃうというライブビューイング的な感じです。

唐橋：これはたまらないですね。あと、先ほどお話しいただいた「北の国から」スペシャルコンサート富良野公演でサプライズ出演された倉本聰さんによる黒板五郎の遺言の朗読映像もこちらで紹介されると。

中嶋：演出もご自身でなさったので、ぜひ見ていただきたいです。

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また、中嶋さんとチェリストの四家卯大（しか・うだい）さんによる音楽ユニット・TUQUISICA（ツキシカ）のコンサートが、神奈川・江の島サムエル・コッキング苑の温室で12月20日（日）に開催予定です。詳しくは公式SNS、中嶋さんのInstagramご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/