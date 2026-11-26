放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送では、名字研究家の髙信幸男（たかのぶ・ゆきお）さんをゲストに迎え、知られざる名字の由来や珍しい名字にまつわるエピソードを伺いました。髙信幸男さんは、1956年、茨城県大子町生まれ。16歳で名字の研究を始め、電話帳を手がかりに全国各地を訪ね歩き、珍しい名字を持つ方々に直接話を聞いてきました。法務省で長年戸籍事務に携わり、2017年に退官。「難読稀姓辞典」や「きっと誰かに話したくなる！激レア名字クイズ100」など、数多くの著書を手がけています。小山が「16歳で名字の研究を始められたとのことですが、きっかけは何だったんですか？」と尋ねると、髙信さんは生まれ育った環境について語り始めました。「実は私が生まれた茨城県でも特に山間部は、あまり人の出入りがないので、近隣は皆同じ名字なんですよ。通っていた中学校は360人ほど生徒がいましたが、名字の数は30ぐらいしかありませんでした」と髙信さん。学校ではお互いを下の名前で呼び合うのが当たり前だったといいます。しかし、高校に進学して状況が一変します。50人のクラスの中に40種類もの名字があり、周囲がみんな違う名字であることに衝撃を受け、「名字ってこんなにたくさんあるのか」と初めて気づいたそうです。当時はインターネットもない時代。髙信さんは地元の電話帳を手がかりに研究をスタートさせ、現在に至るまで全国の電話帳を収集し続けてきました。日本の名字は明治時代の初めに戸籍へ届け出られたものがベースとなっており、総数は当時と現在でほとんど変わっていないといいます。しかし、なかには消滅の危機に瀕している「絶滅危惧名字」も存在するそうです。「50年ほど前に電話帳を見たとき、15件ほど載っていた名字がありました。十数年前に再び調べると5件に減っていたので、慌てて鹿児島県まで会いに行ったんです。ところが訪ねてみると、そこには89歳のおばあちゃん1人しかいませんでした」。話を聞くと、電話帳に載っていた5件はご主人の兄弟だったといいます。ご主人は五男で、長男から四男まではその名字が嫌で、裁判所の許可を得て改名してしまったのだとか。「五男、お前だけはこの名字を継げ」と言われ、今まで残っていたというその名字は「鰻（うなぎ）」さんでした。小山が「それは少し変えたくなる気持ちも分からないでもないですね（笑）」と反応すると、髙信さんは「でも『残してくれ』という思いで、今でも名乗っていらっしゃいます」といいます。50年以上も髙信さんを虜にし続ける名字の魅力は、「必ず由来と歴史が含まれていること」だといいます。あるとき、電話帳の「わ」の欄、渡辺さんの近くに「四月一日」という名字を見つけた髙信さん。印刷ミスかと思い電話をかけてみると、「はい、わたぬきです」という返答が返ってきました。「旧暦の4月1日は、現在の暦に合わせると5月中旬頃になります。昔は洋服ではなく和服でしたから、冬は綿を入れた『綿入れ半纏（はんてん）』を着ていました。5月中旬になると暖かくなり、冬物の半纏から綿を抜く時期になるため、『わたぬき』と書くようになったのです」という解説に、宇賀も「面白いですね」と感心しきりでした。番組後半では、さらに奥深い難読名字の話題へ。漢数字の「九」一文字の名字は、「九十九（つくも）」が3文字なのに対し、1文字であることから「いちじく」と読みます。続いて小山が「じゃあ『十』と書いて何と読むんですか？」と尋ねると、髙信さんは昔の数え方にヒントがあると明かします。「昔の数え方である『ひい、ふう、みい…』に『つ』をつけて数えてみてください。1つ、2つ…9つ（ここのつ）ときて、10は『とおつ』とは言いませんよね。『とお』だけ『つ』がないので、『つなし』と読みます」という答えに、宇賀も「もうなぞなぞですね、本当に！」と脱帽の様子でした。ちなみに、小山の名字は地名由来であるのに対し、宇賀の名字は古い言葉由来。古代に「うが」は食べ物を表す言葉であり、栃木県に多い宇賀神のように「神を支える」という意味から来ているそうです。これを聞いた宇賀は「だから食欲旺盛なんですかね。食べないといけないですね、ますます」と笑顔を見せました。そんな髙信さんが近年出会い、「私もこの名字になりたい」と憧れたのが、王様の「王」に「来る」「王」「家」と書く4文字の名字。周辺に「奥（おく）」や「岡（おか）」という名字が多い地域で、この4文字で「王来王家（おくおか）」と読むのだそうです。これまで全国各地で約500回の講演会をおこない、約400回のメディア出演や番組協力を続けてきた髙信さん。近年は若い世代からも手紙や資料が届くようになり、来月には水戸の学園祭で1,100人の高校生を前に講演をおこなう予定だといいます。「1人でも名字を研究しようという人が出てきてくれたらありがたい」と語る髙信さんに、宇賀も「時代や年齢に関係なく、私たちの生活や人生に直接関わってくる大事なことなんですね」と感謝を伝え、番組を締めくくりました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1