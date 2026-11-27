声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。11月22日（日）の放送では、津田健次郎が初めて翻訳を担当した絵本「ふきげんなラクダ」について語りました。

◆絵本の翻訳に初挑戦！

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、絵本の翻訳をされたと知りびっくりしました。『ふきげんなラクダ』も予約しました。今回の翻訳のお仕事は大変でしたか？ 特に難しかったことや、逆に『これは楽しい！』と感じたことなどがあれば、ぜひお聞きしたいです」

津田：そうなんですよ。自分でもびっくりしましたけど、翻訳をする未来が待っているとは思いませんでした。絵本の翻訳は「難しかった」の連続でしたね。

基本的には、作家さんが何を伝えたくて、どういうニュアンスで（描いているか）みたいなものを最優先に考えました。そのなかで、限りなく直訳に近い形の言葉として置いていくのか、意訳といいますか、もう少しいろいろショートカットしたり、ニュアンスを変えてでも中身のほうだけを置いていくのか、というジャッジが本当に難しくて。「どうすれば伝わるか？」みたいなことをずっと考えていたような気がします。

やっぱり、自分オリジナルの本とかとは全然違いました。作家さんの言葉をお借りして、なおかつ、それを日本語に翻訳していくので。そもそも文法構造が違いますし、絵本の場合、文字自体が世界観を表していたり、デザイン性のある文字を使っていたりすることも結構あるんですよ。

例えば、「このページでは、デザイン的に〇〇という言葉がものすごく強調されているが、この強調は日本語のどこにあたるんだろう？」みたいなこととかもすごくあって、意外と苦戦しました。それこそ、出版社の編集さんとかとリモートで打ち合わせをして、初稿を起こして、リクエストをいただいて修正して……みたいなことは結構やっていましたね。

あまりにも意外なお話をいただいて、面白そうだから受けちゃいましたが、途中めっちゃ大変で「はぁ……」となっていました（笑）。だけど、「こういう感じで翻訳されていくんだな」という新しい世界を体験できて、すごく面白かったです。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking