「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組「THE TRAD」（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

11月19日（木）の放送では、ハマ･オカモトに代わりBase Ball Bearの小出祐介が代演パーソナリティを担当。Lucky Kilimanjaroの熊木幸丸さん（Vo.）をゲストに招き、最新アルバムの制作エピソードや、「Orange Station Live 2026」への意気込みを伺いました。

◆子育てと音楽制作を両立する日々

Lucky Kilimanjaroは、同じ大学の軽音サークルで出会った6人によって結成されたバンドです。「世界中の毎日を踊らせる」をテーマに掲げ、2018年にEP『HUG』でメジャーデビュー。作詞作曲を手がけるボーカル・熊木幸丸さんの多作ぶりや、精力的なリリースペースで注目を集め、Hey! Say! JUMPやDISH//などへの楽曲提供もおこなっています。

2026年2月からは、東京ガーデンシアターでのファイナル公演を含む東名阪ホールツアー「LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE」を開催。そして11月には、産休のため活動を休止していたメンバーの大瀧真央さんが復帰し、再び6人体制での活動をスタートさせました。

小出：子育てもしながら、めちゃくちゃ多作なんですか？

熊木：自分では多作だとは正直思っていないんですけど、出したい曲があるじゃないですか。朝起きて、保育園に連れていって、洗濯物とかやって「よし、曲作るぞ」って取り掛かる感じですね。

小出：毎日の中で「よし、じゃあ曲を作るか」みたいな。

熊木：なんかそんな感じですね。だいたい、新しい楽器とかを買ったりして、「これ使ってみようかな」みたいな感じで始めて「なんかいいフレーズができたな」とか、そこから曲ができたりとか結構適当に過ごして、適当に曲を書いています。

小出：そんなに日々の中で音楽と戯れていらっしゃると？

熊木：そうですね。音楽がめっちゃ好きなんだと思います。

森音：でもあれですよね、インスタとかでも1個の音から、たとえば傘を開く開閉の音だけで曲を作るみたいな。

熊木：なんか物音をサンプリングしたりして、傘の音だけでビートを作るっていうのをやったりしていて。傘を開いた音をキックにしたりとか、「カサッ」って音をハイハットにしたりとか。

森音：ええー！

熊木：なんかそういうのをやったりしています。

小出：音楽好きすぎません（笑）？

熊木：めっちゃ好きだと思います（笑）。

◆自由に踊る楽しさを届ける『ONDO』

森音：最新アルバム『ONDO』について伺っていきたいと思います。10月28日にリリースされました、およそ3年半ぶりのフルアルバムです。『ONDO』ってアルファベット大文字のローマ字表記ですけど、こちらはどういった意味が込められているのですか？

熊木：「乾杯の音頭を取る」なんて言いますけど、みんなを引っ張っていく音みたいな意味で、それこそお祭りみたいなアルバムでもあると思っています。あとは心の温度を上げたり下げたりして、いろいろな感情にさせてくれるアルバムだと思っています。そんなマルチミーニングな感じで『ONDO』とさせていただいております。

小出：なんかこういうタイトルをアルバムに付けられるバンドっていうことは、まあ本当に元気な人たちなんだなっていう（笑）。いや、元気であることってめっちゃすごいって思っているんですよ。16曲も入っていますもんね。

熊木：そうですね。

小出：こんなにたくさんの曲を作って、みんなの体温を上げていこうとか、一緒に盛り上がっていこうぜみたいな感じのエナジーってマジですげえと思って。

熊木：ありがとうございます。嬉しいです。それこそ僕は自分が大学生のときに、ROCK IN JAPANとかでBase Ball Bearとかを見ていて。もっともっとダンスミュージックというか、踊る音楽が面白くあってほしいなっていうのが元々あって。そこから踊ることが本当にめちゃくちゃ幸せだなっていうことに自分の中で気づいて。

これを伝えないのはもったいないなっていう気持ちでずっと音楽を作っています。「なんで踊らないの？」っていう執着がありますね。

小出：でも確かに「踊る」っていうことを掲げて、しかも本人たちもエナジーはあるし、これをやり続けるのってマジですごいと思っているんですけど。

熊木：まだまだ足りないなとは思っています（笑）。

小出：いや、すごいよそれ。元気すぎてすげえ。

森音：なんか踊るのって「踊ろうと思って踊るもの」だと今まで思っていたんですけど、なんかラッキーさんの曲を聴いてると、つい自然と踊っちゃうみたいな。

熊木：『ONDO』ってアルバムは本当にそこをめちゃくちゃ目指していて。本来踊るのってなんだろう、お祭りに行ったときになんか適当に踊るみたいな感じで。本当に自分のフィーリングだけでやれるものだと思っていて。そういう感覚で踊ってほしいなと思っているんですよね。

帰り道に音楽を聴いて気持ちよくて、ちょっと小躍りしちゃっているみたいな、そういう愉快さみたいなものがダンスミュージックにあると思って。それをいかに伝えるかを考え続けて完成したのが『ONDO』です。

◆「Orange Station Live 2026」への意気込みは？

森音：Lucky Kilimanjaroのライブのお知らせがあります。12月3日（木）、Zepp HanedaでおこなわれるFWD生命開催の音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」にLucky Kilimanjaroが出演します。出演はLucky Kilimanjaro、go!go!vanillas、muque、そしてオープニングアクトとしてCheChe。イベントのコンセプトは「人生を讃えよう、感情を鳴らそう」です。

小出：面白そうなイベントですけど、他のバンドの方たちとは共演の経験はあるんですか？

熊木：同じイベント内で一緒になったりはしたんですけど、特に交流とかはなかったんですね。この前、ラジオ番組でご一緒させていただいて「みんなダンスミュージックだよね」っていうような話はしていて。

小出：あ、なるほど。

熊木：それぞれのジャンルは違うけど、躍らせること、楽しむことをすごい大事にしている人たちが揃っているから、年末というタイミングに最高なんじゃないかなと思っています。

小出：いいですね。楽しみなイベントですね。セトリっていうのはもう決まっているんですか？

熊木：セトリは決まっています。基本的に私たちはノンストップでやりますので、ノンストップゆえに結構前々から準備します。

小出：そっか、そっか。仕込みが大事なのか。

熊木：はい、詰めに詰めて。

森音：こういう気持ちでライブに来てほしいみたいな、何かありますか？

熊木：僕らは予習しないで来てもいいっていつも言っていて。

小出：ああ、それが一番いい。

熊木：なんかダンスミュージックってそういうものじゃないというか、ただ楽しめる心とちょっと動きやすい靴で来てねぐらい。

小出：確かにね、これ結構大事。

熊木：「ちょっと動きやすい靴で来ればよかったな」みたいなのがたまにあるので。

小出：確かにそれはあるかも。ラッキリのライブだったら何の曲をやるのかなじゃなくて、音にどれだけ乗れるかっていうね。

熊木：はい。躍らせるのは僕の役目ですので、心から楽しむだけ。Lucky Kilimanjaroが気になる、ちょっと踊ってみたいと思ったら、ぜひライブに遊びに来てほしいと思います。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト、森音朱里

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM