テレ東のドラマ『孤独のグルメ2026大晦日スペシャル(仮)』が12月31日(22:00〜23:30)に放送される。

井之頭五郎がタイへ初訪問

テレ東の深夜ドラマとして14年にわたり放送されている松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマである。

今年でついに、10年連続の放送となる『孤独のグルメ大晦日スペシャル』。今年は、佐賀での仕事納めの予定が、なんと日本を飛び出してまさかのグルメ天国・タイへ。初の訪問となるタイだが、言葉も文化も違う異国の地で、井之頭五郎はどんな絶品料理と巡り合うのか。そしてどんな人々とどんな物語が生まれるのか。