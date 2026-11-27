テレ東のドラマ『孤独のグルメ2026大晦日スペシャル(仮)』が12月31日(22:00〜23:30)に放送される。
井之頭五郎がタイへ初訪問
テレ東の深夜ドラマとして14年にわたり放送されている松重豊主演の『孤独のグルメ』。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマである。
今年でついに、10年連続の放送となる『孤独のグルメ大晦日スペシャル』。今年は、佐賀での仕事納めの予定が、なんと日本を飛び出してまさかのグルメ天国・タイへ。初の訪問となるタイだが、言葉も文化も違う異国の地で、井之頭五郎はどんな絶品料理と巡り合うのか。そしてどんな人々とどんな物語が生まれるのか。
【編集部MEMO】
『孤独のグルメ2026大晦日スペシャル(仮)』概要
年末に仕事で佐賀を訪れた五郎。「今年こそはのんびり過ごせそうだ」とほっとしながら佐賀グルメを堪能していた矢先、ひょんなことから急遽、タイへと向かうことに! 「これは、タイに呼ばれているのかもしれない」――突然舞い込んだ海外ミッションを五郎は無事にやり遂げられるのか? そして、異国の地で出会う“至極のグルメ”とは?