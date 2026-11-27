「フジテレビ大丈夫なんですか? という気持ちがありました」――「第38回フジテレビヤングシナリオ大賞」で、応募総数1,620編の頂点に立った飯塚耕一さん(39)が27日、東京・台場のフジテレビで行われた受賞者会見に出席。会社員を辞めてアルバイトで生計を立てながら脚本家を目指してきた経緯や、受賞への思いを語った。

退路を断って脚本家を目指す「自分が書けるもので勝負」

大賞を受賞した『お前を絶対逃さない』は、都内のオフィスビルで働く警備員・高瀬透(32)を主人公にしたサスペンス。融通の利かない性格から周囲に疎まれ、孤独な日々を送っていた透が、紛失したスマートフォンを使っている人物を追ううちに、その男の意外な生活を知っていく物語だ。

飯塚さんは、これまでヤングシナリオ大賞に4～5回応募してきたという。以前は会社員として映像編集の仕事をしていたが、脚本家を目指すため退職。現在は配達や運送などのアルバイトで生計を立てており、過去には今回の受賞作の主人公と同じ警備員として働いた経験もある。

会社員を辞めた理由については「退路を断ってやろうということで、一本これに絞っていこうと決めました」と説明した。

もともとは映画監督を志していたという飯塚さん。「本当は映画監督になりたかったんですけど、人を統率する能力が皆無なので、それじゃあどうすればいいかと考えました(笑)」と振り返り、映像の学校を卒業した頃から、脚本家を目指す気持ちが固まっていったという。

「今までの大賞作品とは全く違う」受賞に驚き

大賞受賞の連絡を受けた際の心境について、飯塚さんは「本当に正直、驚いたというのが本音です」とコメント。

「今までのヤングシナリオ大賞の大賞作品とは全く違うというのは自分でも分かっていたので、連絡をいただいた時は、本当に自分でいいのかと。“フジテレビ大丈夫なんですか?”という気持ちがありました」と率直に語った。

これまでの受賞作との違いについては、「去年までだと、10代のみずみずしい感じのストーリーが多かったんですけど、今回は30代のちょっと暗い、孤独な男の物語だったので、全然テイストが違うと思いました」と分析。「自分はあまり青春ものを書けないので、自分が書けるもので勝負しようと思いました」と、自身の持ち味を生かして応募したことを明かした。

審査委員長のフジテレビドラマ・映画制作センター 田淵麻子氏

審査委員長を務めたフジテレビドラマ・映画制作センターの田淵麻子氏は、今年の最終選考について「票がとても割れました」と振り返る。

その理由を「今までのヤングシナリオ大賞の候補作品にはない作品が大賞候補になったからです」と説明。飯塚さんの作品については、一見すると悪役にも見える主人公が次第に愛すべき人物になっていくキャラクター造形や、狂気性をサスペンスとして描く物語の推進力を評価した。

さらに「主人公ができるだけ愛されるキャラクターで、みんなが応援したくなるような応募作品が多い中、あえて敵も多いキャラクターが愛される人間になっていくというのは、すごくチャレンジングなことです」と、その挑戦的な作風に言及した。

今後、どのような作品を書いていきたいかを問われた飯塚さんは「この作品に限らず、どんな絶望にあったとしても、それに屈せず、救いを見いだすような作品を書いていきたいと思っています」と、創作に込める思いを語った。

なお、佳作には古谷弦大さん(23・学生)の『感動の実話(仮)』、島田悠子さん(45・脚本家)の『みなの衆! ～無礼講tonight～』、緑川岳良さん(34・会社員)の『ホエールウォッチング』、鈴木勇輝さん(41・アクティングコーチ)の『冷蔵庫の正しい捨て方』が選ばれた。大賞には300万円、佳作には各50万円の賞金が贈られる。