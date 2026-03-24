飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買…反社会的な人物の罪を軽くする弁護士が主人公　「倫理観がバグる」作品で柳楽優弥が感じたこととは　Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベント

Netflixシリーズ『九条の大罪』(4月2日世界独占配信)の配信直前イベントが23日、都内で行われ、柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が登壇した。

柳楽優弥

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国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平氏による漫画『九条の大罪』は、2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数400万部を超える話題作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化される。

厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる柳楽優弥。イベントの司会を担当した荘口彰久から、完成した作品を観た感想を聞かれ、「倫理観がバグるという感じがします。というのも、『今は何が善で何が悪かというところまで考えろ』『依頼人を守るのが弁護士の仕事ですから』という(九条の考え方を)間口にして、一見悪そうに捉えられる人であったり、その倫理観や道徳について九条を通して改めて考えたりできる、今の時代に観る価値がある作品に参加できたんだなって。はっきりと白とは言えないんですけど、それがこのドラマの面白みでもあるのかなと感じました」と話した。

そしてイベントの締めくくりとして、柳楽は「日本のドラマ、Jドラマがより世界の方に観られるところに今、立ってる気がするんですね。ここで『九条の大罪』で思い切り攻めたいなと僕は思っています。このチームとこの作品を応援してくださる方々、みんなで盛り上げていきたいなと思っておりますので、ぜひNetflixでご覧ください!」と視聴者にメッセージを送った。

Netflixシリーズ『九条の大罪』あらすじ

九条法律事務所の弁護士・九条間人(柳楽優弥)のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の下に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。

ある日、九条法律事務所に、東大法学部主席で弁護士となった烏丸真司(松村北斗)が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか――。