「単純にAIが書く物語は面白くないですね」――「第38回フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者が27日、東京・台場のフジテレビで行われた会見で、生成AIによる脚本創作について自身の考えを語った。

「面白い話」をAIに求めてみたものの…

今年のフジテレビヤングシナリオ大賞には、前回の1,477編を上回る1,620編の応募が寄せられ、飯塚耕一さん(39)の『お前を絶対逃さない』が大賞を受賞した。

マイナビニュースでは、生成AIの進化によって映像コンテンツの制作環境も変わる中、受賞者たちに「AIに負けない自身の強み」について質問。

飯塚さんは「単純にAIが書く物語は面白くないですね」ときっぱり。実際にAIを試したこともあるといい、「“面白い話”と入力して、出てきたものが全然面白くなかったので、“やっぱりな”と思いました」と振り返った。

その上で、人間が書く物語について「普通に人が書いたもので勝てると思います。誰が書いても」と自信をのぞかせた。

一方、佳作を受賞した『ホエールウォッチング』の緑川岳良さん(34)は「まだAIの書く文章よりも、人間が書く文章の方が優れていると信じています」とした上で、「今後さらにAIが進化して、技術力が同じになったとしても、人間がどこを見て、何を感じて、何を聞き取るかというところは負けないと思います」と、人間ならではの感性を強調した。

『冷蔵庫の正しい捨て方』の鈴木勇輝さん(41)は「生活の細部やディテールまでは、AIには描けないのではないかと願っています」としながらも、「今後のAI次第だと思いますが、自分にしか書けないものはあると思うので、そういうものを探っていきたいです」と語った。

また、『みなの衆! ～無礼講tonight～』の島田悠子さん(45)は、創作における人間の強みとして「思いやり」を挙げる。「受け取る方が何を欲しいのかという、思いやりの部分にAIはまだ至っていないのかなという印象があります。相手のことを考えてプレゼントを作るように、思いを込めることについては、現時点では人間が勝っているのかなと思います」と見解を示した。

審査委員長が語るAI利用の傾向と「血が通っているか」

審査委員長を務めたフジテレビドラマ・映画制作センターの田淵麻子氏にも、AIの普及が今回の応募作品に与えた影響について言及。

「“これはAIで書いた文章だ”と、すごく分かりやすい文章が多かったとは思っていません」とした上で、「多少AIにお手伝いをお願いして書かれている方は、過去に比べるとどんどん増えてきているのではないかと思います」と、AIを創作の補助として活用する応募者が増えている可能性を述べた。

AI作品の特徴については「予定調和な感じ」などを挙げ、「血が通っているかどうかというのは、我々も読んでいて分かります」とした。

今年の最終選考では票が大きく割れたことも明かした田淵氏。受賞者を選ぶにあたっては、作品の完成度だけでなく、今後の成長性や可能性も重視したといい、「審査員が、この方々と一緒に仕事をしてみたいと思える方々を選びました」と説明した。