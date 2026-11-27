フジテレビ系昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)が、30日に放送1000回を迎える。当日は『ぽかぽか1000回! レギュラー大集合! そろそろ1番決めようぜ! 曜日対抗バトルSP』と題し、Travis Japanの松田元太、声優の花澤香菜、KEY TO LITら月曜から金曜までのレギュラー16人が集結し、曜日対抗バトルを繰り広げる。

月～金曜レギュラー16人が集結、総勢19人で対決

2023年1月9日にスタートした『ぽかぽか』は、ハライチの岩井勇気と澤部佑、神田愛花がMCを務め、フジテレビ本社7階「ぽかぽかパーク」から生放送しているバラエティ番組。「ぽいぽいトーク」や「牛肉ぴったんこチャレンジ」「日本の伝統遊戯 投扇興」などの企画を展開してきた。

1000回目の放送では、番組史上初めて全曜日のレギュラー陣が一堂に会する。

月曜からは横澤夏子、松田元太(Travis Japan)、火曜からは小杉竜一(ブラックマヨネーズ)、花澤香菜、浦野秀太(OWV)、栗田航兵(OCTPATH)が参加。

水曜からはとにかく明るい安村、ハリセンボン(近藤春菜、箕輪はるか)、加藤大悟、木曜からは島崎和歌子、KEY TO LITの岩崎大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、金曜からは信子(ぱーてぃーちゃん)が登場する。なお、KEY TO LITの佐々木大光はけがの療養のため欠席する。

MCのハライチと神田を合わせた総勢19人が、月曜から金曜までのレギュラーチーム5組とMCチームの計6チームに分かれ、曜日ごとの名物企画で対決する。

投扇興、ぽかぽカーリング、工場クイズ…5企画で勝負

対決するのは、各曜日で実施されてきた5つのゲーム企画。

月曜の「ストーンを投げて写真を見抜け! ぽかぽカーリング2026」、火曜の「お風呂のお湯をこぼしちゃダメよ! ギリギリ洗面器」、水曜の「一文字でお題を伝えろ!! 超超超超いい漢字」、木曜の「頑張るKEY TO LIT! 工場クイズ 何を作ってるでしょう～!?」、金曜の「日本の伝統遊戯 投扇興」が行われる。

各ゲームには、チーム対抗戦用の特別ルールを導入。「投扇興バトル」では、1000回記念仕様の枕(台座)も登場する。

それぞれの曜日で普段から参加してきたゲームに、ほかの曜日の出演者が挑むことで、どのような戦いが生まれるのか。番組史上初となる曜日対抗バトルで、初代王者の座を争う。

なお、『ぽかぽか』は2026年のコア層(13～49歳)における視聴占拠率が20％以上を維持している(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。