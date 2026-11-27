「“変わってみせる。”この言葉がとても前向きで大好きです」――月島琉衣が、12月11日(20:00～)からFODでSeason1が一挙配信されるドラマ『黒崎くんの言いなりになんてならない』で、ドラマ初の単独主演を務める。本島純政が強引で不器用な“黒王子”、ONE OR EIGHTのREIAが優しい“白王子”を演じ、REIAはドラマ初出演。長浜広奈らの出演も発表され、キービジュアルや主題歌、60秒予告映像も公開された。

(左から)本島純政、月島琉衣、REIA(ONE OR EIGHT)

本島純政＆REIAと三角関係に

原作は、コミックシリーズ累計発行部数660万部を突破したマキノ氏の同名少女漫画。高校デビューを果たした女子高生が、性格の正反対な2人の“王子”の間で揺れ動く青春学園ラブストーリーを描く。

主人公の赤羽由宇を演じる月島は、雑誌『Seventeen』の専属モデルとしても活動し、ドラマ『からかい上手の高木さん』ではダブル主演を経験。今回、初めてドラマで単独主演を務める。

由宇は、中学時代に地味な存在で“赤地蔵”と呼ばれていたが、高校入学を機に自分を変えようと決意。憧れの華やかな学校生活を送ろうとするものの、入学早々、“黒王子”こと黒崎晴人から「俺に絶対服従しろ」と迫られてしまう。

その黒崎を演じるのは、『仮面ライダーガッチャード』で主人公を務めた本島。強引な言動で周囲から恐れられる一方、実は不器用で一途な一面を持つキャラクターだ。

一方、黒崎の親友で幼なじみ、学校一の人気者である“白王子”白河タクミを演じるのは、ONE OR EIGHTのREIA。今回がドラマ初出演で、穏やかな笑顔の裏に秘めた思いを抱える人物を演じる。

憧れの白河に淡い恋心を抱いていた由宇だが、次第に黒崎の意外な一面に心を揺さぶられていく。

長浜広奈ら注目の若手キャストも集結

さらに、由宇の親友・芦川芽衣子役で滝澤エリカ、黒崎たちと同じ寮で暮らすムードメーカー・梶祐介役で藤本洸大、由宇を明るく支えるクラスメイト・来栖タカコ役で長浜広奈が出演する。

滝澤演じる芽衣子は、当初は黒崎を恐れていたものの、次第にその優しさに気づき、惹かれていく人物。藤本は『修学旅行で仲良くないグループに入りました』への出演でも注目を集め、長浜は恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への参加をきっかけに“おひな様”の愛称で人気を集めている。

主演の月島は「“変わってみせる。”この言葉がとても前向きで大好きです」と、主人公の決意に共感。「周りの人々の心を動かしながら成長していく由宇。撮影を重ねるたび、次はどんな展開が待っているんだろうと私自身も日々楽しみにしながら演じていました」と撮影を振り返った。

本島は黒崎について「クールで強引なところもあるのですが、実は不器用で、好きな人にはなかなか素直になれないところが魅力的なキャラクター」と紹介。「原作ファンの方にも楽しんでもらえるように、原作をたくさん研究して、大切にしながら演じさせていただきました」と明かしている。

また、REIAは「学生時代から親しんできた作品への出演が決まったときは、本当に嬉しかったです!」と喜び、「タクミの持つ優しさや、ふとした瞬間に見せる表情など、彼ならではの魅力を届けられるよう、ひとつひとつのシーンを大切に演じました」とコメントした。

撮影現場について、滝澤は「和やかで自然体な雰囲気の中、楽しく撮影に臨むことができました」と振り返り、藤本も「一緒に踊ったり、笑い合ったり、本当に学校に通っているかのような感覚で現場に行っていました」と紹介。長浜は、初のFODドラマ出演に「とっても光栄です!」と喜びを語っている。

主題歌はセブンス・ベガ書き下ろし「ポプル・ポプリ」

本作の主題歌には、4人組バンド・セブンス・ベガが書き下ろした「ポプル・ポプリ」が決定した。

ギター・ボーカルのシブヤカンナは「恋は幸せなだけではなく、相手のことを想い、悩み、自信を失くしたり、ネガティブな感情がスパイスになることも魅力です」と楽曲に込めた思いを説明。「そんな青い恋はまるでポプリのようだと感じ、この楽曲を制作しました」と明かした。

今回、メインキャスト3人が登場するキービジュアルと、60秒の予告映像も公開。12月4日(20:00～)には、撮影の舞台裏を紹介するメイキング映像のショートバージョンも無料配信される予定だ。

Season1は全6話で、12月11日(20:00～)からFODで一挙配信。第1話と第2話は無料で視聴できる。さらに、物語の続きを描くSeason2も2027年春に配信される予定となっている。

【編集部MEMO】

月島琉衣

俳優、モデル。雑誌『Seventeen』専属モデルとして活動し、ドラマ『からかい上手の高木さん』でダブル主演を務めたほか、『街並み照らすヤツら』などに出演。2027年公開予定の『映画 1リットルの涙』ではヒロインを務める。FODドラマ『黒崎くんの言いなりになんてならない』でドラマ初の単独主演を果たす。

(C)マキノ／講談社／フジテレビ

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