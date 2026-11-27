テレ東のドラマ『8月31日のロングサマー』(毎週金曜24:52〜〜25:23)が2027年1月8日にスタートする。

ティザービジュアル (C)「8月31日のロングサマー」製作委員会、ハイヴ

ACEes佐藤龍我がドラマ単独初主演

原作は、第4回マガデミー賞の審査員特別賞を受賞するなど高い人気を集めている伊藤一角による同名作(講談社／『モーニング』連載)。男子校に通う高校2年生の主人公・鈴木鷹也を演じるのは、 佐藤龍我(ACEes)。同作がドラマ単独初主演となる。そして、同じく高校生の高木佳夏を中島瑠菜が演じる。

キャスト、原作者、スタッフのコメントは以下の通り。

佐藤龍我 コメント

主演が決まった時は、すごくビックリして嬉しかったです。不安よりも楽しみでいっぱいでした! バックについていた嵐さんのコンサートの本番直前にマネージャーさんから言われて「え! マジっすか!」と言った記憶があります。演じる鈴木くんは、自分の想いを恥ずかしがらずにストレートに伝えられるし、芯があるのがすごく好きです。現場はわちゃわちゃと明るく、コミュニケーションを取りながら撮影しています。冬の放送ですが一足先に夏を味わって、この2人良いなと思ってもらえるように頑張ります! 気楽にクスッと笑えるドラマですので、ぜひたくさんの方に観てもらいたいです!

中島瑠菜 コメント

出演が決まったときは、とても嬉しかったです! すぐに原作を読ませていただいたのですが、独特な世界観がとても面白く、原作の魅力を大切にしながら頑張りたいと思いました。撮影現場はとても明るく、皆さんと和気あいあいとした雰囲気の中で、毎日楽しく撮影をしています。この作品は、繰り返される8月31日の中で、登場人物たちの関係性や気持ちが少しずつ変化していくところが魅力だと思います。楽しいシーンはもちろん、思わず胸がキュッとなるようなシーンもあるので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです!

伊藤一角氏 コメント

原作を未読の方にお伝えしておくと、一般的なラブコメを期待して観るとだいぶ裏切られると思うので、ご注意ください。そして、一般的な佐藤龍我さんと一般的な中島瑠菜さんを期待して観ると、これもまただいぶ裏切られると思いますが、Ｘ等に「これじゃない」などと書き込むのはおやめください。恋愛というものが冷笑されてしまうこともある今の時代に、恋愛を通して真剣に他人と向き合う二人の姿を見て何かを感じ取ってもらえたら嬉しいです。

プロデューサー：中島叶氏(テレビ東京 ドラマビジネス部) コメント

寒い冬に、熱い夏のドラマをお届けします! この作品の魅力は、何度同じ1日を繰り返しても、飽きることなくずっと 2 人を見ていたくなるところです。ちょっと変わった2人の、どうしようもなく不器用でどこまでも真っすぐな恋と青春を楽しんでください! 座長・佐藤龍我くんの奮闘は凄まじく、圧巻です。深夜まで何日も続いたギ〇〇練習…。現場で何度も監督から課せられたム〇ン〇ォ〇〇……。それを持ち前のセンスと並々ならぬ努力で乗り越えていく姿は、さすが佐藤龍我。さすがACEes。(一体、何の練習だったのかは放送をお楽しみに!)でも「これ本当にここまでやる必要があったのか……?」と笑ってしまうくらい、全力で体当たりなシーンの連続で、誰もが惹きつけられる主人公を作り上げてくれました! 中島瑠菜さんは、ワンシーンに喜怒哀楽が何個も詰まった難しい役を完全に自分のものにしてくれました。繊細な恋心から、時折見せる鈴木くんより面白いダークな一面まで(笑)。瑠菜さん演じる高木さんのすべてが魅力的に仕上がっております! 時間はループしても、2 人の想いは前へ進んでいく。青春時代を足踏みする姿が最高に愛おしいです。ぜひ楽しみに、放送をお待ちいただけましたら嬉しいです! そして、Disney+で世界中の皆様にご覧いただけることが、今から楽しみです! (撮影は間もなく終わりますが、僕はこの2人の夏休みがまだまだ終わらなければいいのにな、と思っています。)

(C)「8月31日のロングサマー」製作委員会