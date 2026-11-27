テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの「画面注目度」週間番組ランキング(11月16日～22日)で、TBS系『VIVANT-THE ORIGIN STORY-』のドラム編がコア視聴層の1位に輝いた。映画『VIVANT』の公開を控える中、ドラムの知られざる過去を描いたサイドストーリーに視線が集まった。

富栄ドラム

3連休前半の放送が個人全体トップ10の6枠を占める

勤労感謝の日を含む3連休の前半にあたった21日と22日は、その2日間の放送が個人全体トップ10のうち6枠を占めた。

平日の連続ドラマでは、カンテレ・フジテレビ系『南田南弁護士は天才肌』が個人全体4位、コア視聴層9位と両指標に入った。16日の第5話では、事務所へ戻った南田南(芦田愛菜)が、元講師のSNS投稿をめぐる大手ダンススクール側の賠償請求案件を担当した。

22日の『大相撲九州場所千秋楽』は個人全体9位につけた。平幕の若元春と首位で並んで迎えた千秋楽で、横綱・大の里は本割で横綱・豊昇龍に勝って13勝2敗とし、続く優勝決定戦では渡し込みで若元春を破った。横綱昇進後では初の連覇、九州場所では初めての賜杯となる通算7度目の優勝だ。

特番では、21日のテレビ朝日『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP』が個人全体10位に入った。長澤まさみが飯尾和樹らと神奈川県相模原市の中古タイヤ市場を訪ね、100台以上が稼働するレトロ自販機を巡った。

平日の『南田南弁護士は天才肌』などのドラマに加え、連休の週末に大相撲の優勝決定戦や2時間特番が重なり、異なるジャンルが上位を分け合った1週間だったと言えるだろう。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

ドラムの少年時代、義兄との関係が明らかに

『VIVANT』本編で公安の野崎守(阿部寛)を支えてきたドラム(富栄ドラム)は、10歳のころ別の名で呼ばれていた。12月4日に公開される映画『VIVANT』に向けて地上波で初放送されたサイドストーリー『VIVANT-THE ORIGIN STORY-』のドラム編が、コア視聴層で首位に立った。

U-NEXTの配信作全4話を再編集した今作は、バルカ共和国が舞台だ。クルバノフ財閥のダビド(大谷亮平)と母・アミーラ(呉城久美)が再婚し、母に連れられたマディ(横井仁)とダビドの実子・ドラム(川田琥太郎)の同居生活が始まった。新しく家族になったマディは当初、ドラムから反発を受けた。

一族ではダビドと弟・ザウル(渡辺銀次)が次期当主の座を争っている。教師のマーシャ(丸山礼)や使用人のナビル(長田拓郎)も少年たちと関わるなか、成績に悩むドラムにマディが手を貸すうちに、2人は次第に打ち解けていった。

言葉を発せず野崎を信じ抜いてきたドラムが、なぜその名で呼ばれるようになったのかは謎のまま、信頼を重んじる原点の一端が浮かび上がった。8日の第2シーズン最終回から2週間という時期に過去をのぞける特別編が組まれたことが、コア視聴層1位につながったと考えられる。