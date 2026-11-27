日本マクドナルドは11月30日10時30分から、「ザクザクジューシーマック」などレギュラーのチキン商品7品の販売を全国のマクドナルド店舗で再開する。公式アプリでは、対象商品のバリューセットが100円引きになるクーポンを1週間限定で配信する。

夜マックの「倍」バーガーや「ももチキン」も販売再開

販売を一時休止していたチキン商品について、同社は安定して供給できる準備が整ったことから、販売再開を決めた。

バーガーは、ザクザクした衣で包んだもも肉を使った「ザクザクジューシーマック」「スパイシーザクザクジューシーマック」「てりやきチキンジューシーマック」の3品。夜マック限定の「倍ザクザクジューシーマック」「倍スパイシーザクザクジューシーマック」「倍てりやきチキンジューシーマック」も販売を再開する。

サイドメニューでは、もも肉を一枚肉のまま使った「ザクザクジューシーももチキン」が再び購入できるようになる。

100円引きクーポンは12月6日まで

公式アプリでのクーポン配信期間は11月30日から12月6日まで。クーポンを使うと、対象商品のバリューセットを通常価格から100円引きで購入できる。対象商品と利用可能時間は公式アプリで確認できる。