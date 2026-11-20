マクドナルドは11月25日から、冬の定番商品「グラコロ」と新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」、新味の「シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味」を全国の店舗で期間限定販売する。

グラコロ

「グラコロ」がミルク入りバンズにリニューアル

「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケに、キャベツと特製ソースを合わせ、ふわふわのバンズではさんだ冬限定商品。1993年に初登場し、今年で34年目を迎える。

今年は、グラコロ専用バンズをリニューアル。新たに牛乳を配合することで、クリーミーなグラコロの味わいをさらに引き立てるという。

新作「コク旨ボロネーゼグラコロ」も登場

新作の「コク旨ボロネーゼグラコロ」は、「グラコロ」にトマトと牛肉、玉ねぎを使用したトマトボロネーゼフィリングを合わせた商品。焙煎したガーリックを加えることで、コク深い味わいに仕上げている。

外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケに、牛肉を使用したボロネーゼフィリングが絡み合う、具材感が特長の一品となっている。

「シャカシャカポテト」にビーフガーリック醤油味

サイドメニューには、新味の「シャカシャカポテト ビーフガーリック醤油味」が登場。ガーリックの香りと醤油の香ばしい風味がビーフの旨みを引き立てる、やみつき感のある味わいに仕上げたという。

多部未華子さん出演の新CMも放映

11月24日からは、多部未華子さんが出演する新TVCMを放映する。おなじみのグラコロソングを新アレンジで歌いながら、「今年のグラコロは具がすっごいの!」と新作を頬張る姿を通して、リニューアルしたバンズや「コク旨ボロネーゼグラコロ」の魅力を伝える。

また、Xキャンペーンやマクドナルド公式アプリのMyマクドナルド リワード限定で、グラコロをぬいぐるみにした「ぬいグラコロ」が当たるキャンペーンなども実施する。

さらに、12月9日にはグラコロから新たな「おいしいニュース」を発表する予定。