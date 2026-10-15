マクドナルドは10月21日から、対象のサイドメニュー1品とドリンクMサイズ1品を390円で楽しめる「390(サンキュー)ペア」を全国で販売する。

サイドメニューとドリンクが390円、「390ペア」が全国展開

「390ペア」は、対象のサイドメニュー1品とドリンクMサイズ1品を組み合わせ、390円で楽しめるメニュー。毎日午後2時から閉店まで販売し、24時間営業店舗では翌午前4時59分まで利用できる。2025年12月から福岡県・佐賀県を中心とした一部エリアで先行販売しており、多くの利用者から好評だったことを受け、全国の店舗で販売することになったという。

マクドナルドでは、平日のお昼限定でバリューセットを特別価格で提供する「ひるまック」や、バリューセットを500円で楽しめる「セット500」などを展開している。今回の「390ペア」は、午後2時以降に利用できる新たな選択肢となる。

サイドメニューは全5種類、新商品「ザクザクジューシーももチキン」も

「390ペア」の対象となるサイドメニューは、「マックフライポテト Mサイズ」「チキンマックナゲット 5ピース」「ザクザクジューシーももチキン」「プチパンケーキ」「マックフルーリー オレオ クッキー」の全5種類。

10月21日からは、新商品「ザクザクジューシーももチキン」も対象に加わる。ジューシーなもも肉を、ブラックペッパーを効かせたザクザク食感の衣で包んだ一品。単品でも270円から販売する。

ドリンクはコーラやコーヒーなど全10種類

ドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタ グレープ」「ファンタ メロン」「Qoo 白ぶどう」「爽健美茶」「アールグレイ アイスティー」「ホットティー」「プレミアムローストコーヒー(ホット/アイス)」の全10種類から選べる。

岡田准一さんと高石あかりさんが「刑事ポテト」「刑事ドリンク」に

「390ペア」の新TVCM「390 ペア 誕生」篇(30秒)は、10月20日から全国で放映を開始する(一部地域を除く)。岡田准一さんと高石あかりさんがマクドナルドのCMで初共演し、それぞれ「刑事ポテト」「刑事ドリンク」を演じる。

CMでは、「ニッポンのひと休みに革命を!」という掛け声とともに2人が登場。最強ペアを結成し、マックフライポテトとドリンクを手に迫力のアクションを繰り広げる。最後は2人並んで「390ペア」を楽しむ展開となっている。