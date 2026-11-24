日本マクドナルドは11月24日14時から、ライフスタイルストア「PLAZA」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋2027」の事前抽選販売の応募受付を公式アプリで開始した。

ポテト型クッションやスマホスタンドなど限定グッズ4点

今年の福袋は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフにしたオリジナルアイテム4点と、最大合計4,260円相当の商品無料券をセットにしたもの。

「ポテトクッションブランケット」は、ブランケットを収納すると「マックフライポテト」型のクッションになる2WAY仕様。ブランケットには、マクドナルドファミリーのキャラクターをデザインした。

「折りたたみミニボックス」には、マックフライポテトやビッグマックのイラスト、ゴールデンアーチ型の穴あきデザインをあしらっている。

このほか、マックフライポテトのパッケージをモチーフにした「小物入れ」、ゴールデンアーチの形をした「スマホスタンド」もラインアップする。

商品無料券では「ビッグマック」などのメニューを楽しめる。さらに、特別デザインの「金色のマックカード500円分」が1万人に当たる。

今年は「当選確約券」も登場! 先着7,777人限定

事前抽選販売の応募期間は、11月24日14時～12月9日23時59分。昨年の9日間から16日間に延長した。

今年は新たに、特典プログラム「Myマクドナルド リワード」の7,777ポイントと交換できる「当選確約券」を先着7,777人限定で用意する。また、同プログラムから応募すると、応募口数が通常の1口から2口になる。

当選者への販売期間は、2027年1月1日8時～9日の各店舗営業終了時まで(24時間営業店舗は翌4時59分まで)。「当選確約券」を取得した場合も、販売期間中に指定店舗で購入する必要がある。

なお、11月25日からは「マクドナルドの福袋」史上初となるテレビCMを放映する。俳優の山田杏奈さんが出演し、「YATTA!」の替え歌とダンスでオリジナルグッズを紹介する。