コメダは12月1日、和喫茶「おかげ庵」の関西初店舗となる「おかげ庵 箕面小野原店」を大阪府箕面市にオープンする。

おかげ庵 箕面小野原店 外観

「おかげ庵」は、1999年に名古屋で誕生したコメダ発の和喫茶。お抹茶や和甘味、食事メニューのほか、自分でおだんごを焼いて楽しめる体験も提供している。今回オープンする「おかげ庵 箕面小野原店」は、ブランド21店舗目となる。

お抹茶や和甘味、自分で焼くおだんごも

おかげ庵 箕面小野原店内観

店内では、モーニングからランチ、ティータイムまで、さまざまなシーンに合わせたメニューを用意する。

開店から午前11時までは、ドリンクを注文した人にモーニングサービスを提供。一番人気のおむすびセットでは、ふっくらと結んだおむすびと味噌汁を楽しめるという。なお、モーニングサービスの内容は店舗によって異なる。

多彩なモーニングサービス

食事メニューには、名古屋メシの定番きしめんや、熱々の鉄板で提供するレトロスパゲティーなどをラインアップ。ランチやディナーにも利用できる。

ティータイムには、国産抹茶を使用したお抹茶をはじめ、和のお飲み物から珈琲まで幅広く用意。お抹茶は注文を受けてからスタッフが一杯ずつ点てるという。

甘味も充実しており、コメダ珈琲店の定番「シロノワール」は、おかげ庵では抹茶ソフトクリームと黒蜜を組み合わせた味わいで楽しめる。

シロノワールも抹茶ソフトが選べる

また、おかげ庵ならではのメニューとして、おだんごも提供。お客様自身で焼きながら、できたてを味わえるのが特徴で、焼き上がりを待つ時間も楽しめるよう、創業当時からこのスタイルを続けているという。

お抹茶、おだんごなど 和のくつろぎを感じるメニュー

関西初出店の店舗は大阪・箕面に

今回の出店は、以前からおかげ庵の出店に関心を寄せていた加盟店が、店舗改装のタイミングでコメダ珈琲店から業態変更を決断したことで実現した。

出店地の箕面市は大阪府北部に位置し、ファミリー層を中心に幅広い世代が暮らすエリア。なかでも小野原エリアは、カフェやレストランが集まる街として親しまれている。

コメダは、今回の出店を機に関西エリアでの認知拡大を図り、2030年度までに50店舗以上の展開を目指すとしている。