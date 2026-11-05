コメダ珈琲店は11月11日から、全国の店舗で「2027年コメダの福袋」の予約受付を順次開始する。福袋は「寿(ことぶき)」と「慶(よろこび)」の2種類が登場する。

2027年コメダの福袋

2027年の福袋のテーマは「コメダとくつろぐお正月」。年末年始を自宅でもコメダのくつろぎとともに過ごしてほしいという思いを込めたという。

「寿」「慶」のメインバッグには、なめらかな手触りで温かみのあるスエード風生地を採用。冬のお出かけにも普段使いにもなじむ、落ち着いたデザインに仕上げた。

「寿」には、畳めばクッション、広げればブランケットとして使える2WAYブランケット、「慶」には普段使いしやすいポーチなど、それぞれの福袋にオリジナルアイテムを用意。このほか、福袋限定デザインのドリップコーヒーやコーヒーチケット、新春スナックチケットなどを詰め込んだ。

「寿」は2WAYブランケットや小倉あんなど全7点

「寿」(8,100円～9,000円)には、以下の7点が入る。

・スクエアバッグ(高さ約28cm×横幅約36cm×マチ約12cm、持ち手部分含まず)

・2WAYブランケット(ブランケット部分:高さ約70cm×幅約100cm、クッション部分:高さ約35cm×幅約35cm)

・ビッグ巾着(高さ約42cm×幅約40cm)

・福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

・コメダ特製小倉あん(300g)

・コーヒーチケット1冊

・コメ宝くじ付き! 新春スナックチケット(4枚綴り)



新春スナックチケットは、サンドイッチ、コメチキ、小倉トースト、ミニシロノワールの4種類が対象。コーヒーチケットの綴り枚数は店舗によって異なる。

「慶」は舟形バッグやコーヒーに合うお菓子など全8点

「慶」(6,100円～7,000円)には、以下の8点が入る。

・舟形バッグ(高さ約22cm×上辺約35.5cm×下辺約24cm×マチ約10cm、持ち手部分含まず)

・ポーチ(高さ約14cm×幅約16cm)

・福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

・すずっコ

・コーヒーに合うバウム

・しっとりクッキー

・コーヒーチケット1冊

・コメ宝くじ付き! 新春スナックチケット(3枚綴り)



新春スナックチケットは、ホットドッグ、小倉トースト、ミニシロノワールの3種類が対象。こちらもコーヒーチケットの綴り枚数は店舗によって異なる。

予約は11月11日から順次開始、販売は2027年1月1日から

予約受付は11月11日から順次開始。販売期間は2027年1月1日～1月6日で、全国のコメダ珈琲店で取り扱う。店舗によって予約受付の有無や開始・終了日、販売する福袋の種類が異なるほか、一部取り扱いのない店舗もある。

なお、コーヒーチケットと新春スナックチケットは購入店舗のみ有効。コーヒーチケットに有効期限はなく、新春スナックチケットの有効期間は2027年1月1日～5月31日となる。いずれも換金はできない。

抽選で合計2,000名に景品が当たる「コメ宝くじ」

福袋には、抽選で合計2,000名に景品が当たる「コメ宝くじ」も付属する。抽選には、新春スナックチケットの表紙に記載された6桁の通し番号を使用する。

コメ宝くじ

景品は、1等がオリジナルボストンバッグ(抽選で10名)、2等がオリジナルPCタブレットケース(抽選で20名)、3等がKOMECA 1,000円分チャージ(抽選で1,970名)。

1等 オリジナルボストンバッグ

2等 オリジナルPCタブレットケース

3等 KOMECA 1,000円分チャージ

当選発表は2027年1月29日を予定しており、コメダ珈琲店の公式ホームページまたは店頭で発表する。当選者の応募期間は1月29日～5月5日(当日消印有効)。当選した場合は、店舗で応募用封筒を受け取り、必要事項を記入した用紙と当選した新春スナックチケットの表紙を同封して、110円切手を貼って事務局へ郵送する。切手代は応募者負担となる。景品は2027年3月下旬から順次発送予定。

また、「コメダ和喫茶 おかげ庵」「ジェリコ堂」「コメダ公式オンラインショップ コメクション」でも福袋を販売する。各ブランドでデザインや内容が異なり、詳細は特設サイトで確認できる。