夏の食べ物というイメージが強いアイスクリーム。しかし近年は、暖かい部屋で濃厚なアイスを味わう「冬アイス」がすっかり定着しつつあります。とくにコンビニのアイス売り場では、秋冬になるとチョコレートや生クリームを使った高付加価値商品が続々と登場。スイーツ好きの楽しみのひとつになっています。

そんな冬アイスシーズンに向けて、セブン-イレブン・ジャパンとロッテは「生チョコ包み」と「贅沢チョコがけ ブラウニーサンド」を発売しました。なぜいま「冬アイス」なのか。そして、専門店品質を目指した商品にはどのようなこだわりが詰まっているのか、両社の担当者にお話を伺ってみました。

(左から)ロッテ マーケティング本部 新商品開発部 チャネル商品開発課の須藤うららさん、セブン-イレブン・ジャパン 商品本部 グロサリー商品開発部 菓子・アイスクリーム マーチャンダイザーの黒田頌太さん、ロッテ 営業本部 広域CVS統括支店 広域CVS第一支店 営業課長の矢木雄大さん

なぜ冬にアイスなのか? 夏とは異なる消費者のニーズ

――セブン-イレブン・ジャパン(以下、セブン-イレブン)が、冬アイス施策に取り組む背景を教えてください。

黒田：セブン-イレブンのアイスは、品質や付加価値の高い商品がお客さまに支持されているという特徴があります。

また、アイスの食べられ方も季節によって変わります。春夏は暑さをしのぐ需要として「清涼感のある味」が求められる一方、秋冬になると“ちょっと贅沢な時間”のために「濃厚な味わい」のニーズが高まります。

こうした季節ごとのニーズと、セブン-イレブンが得意とする上質な商品開発を掛け合わせることで、冬アイスの魅力をより強く訴求できると考えています。

黒田頌太さん

――夏と冬では、お客さまがアイスに求めるものも違うのでしょうか?

黒田：そうですね。夏は外出先でアイスを購入し、その場で食べてクールダウンしたいという需要が冬よりも強いです。それに対して秋冬は日照時間が短く、帰宅時間も早くなる傾向があります。帰り道でコンビニへ立ち寄り、自分への“ご褒美”としてスイーツを選ぶ中で、アイスも選択肢に入ってくるようになりました。そうした場面では贅沢感、上質感が求められます。

夜の自分時間の中では、少しリッチな気分を楽しみたい。そうしたニーズに応える商品を強化していきたいと考えています。

――今回、冬アイスの主役として生チョコに注目した理由を教えてください。

黒田：秋冬からバレンタインの時期は、年間を通してチョコレート需要がとくに高まる時期です。お客さまのニーズを捉えるため、濃厚感に加えて“食感の変化”を楽しめるチョコレート商品をロッテさまと共同開発しました。それが「生チョコ包み」と「生チョコブラウニーサンド」です。

「雪見だいふく」の包あん技術から生まれた「生チョコ包み」

――「生チョコ包み」は、どのような背景から生まれた商品ですか。

矢木：生チョコ包みはもともと、2012年に「濃厚生チョコ」として誕生し、今年で14年目を迎えるロングセラー商品です。

発想の原点は、ロッテが培ってきた「雪見だいふく」の包あん技術にあります。「おもち以外の新しい素材でアイスを包めないか」という研究員の探究心と、菓子メーカーとして培ったチョコレート技術が融合して生まれました。

上質なイメージのあるセブン-イレブンさまだからこそ手に取っていただける、「一粒の本格スイーツ」を追求しました。

――「生チョコ包み」の特徴について教えてください!

須藤：最初のひと口で感じる生チョコのとろける食感を楽しんでいただきたいと思いながら、作った商品です。パッケージの見た目から「チョコ味のお餅で包んでいる」と想像するお客さまも多いのですが、実は、完全に生チョコレートで包んでいるんですよ!

2026年の「生チョコ包み」は、食べ進めると中の冷たいバニラアイスが徐々に溶け出し、生チョコとアイスの一体感が生まれる仕立てにしました。生チョコのやわらかくとろける食感と、冷たいバニラアイスの美味しさが一体となった、濃厚な味わいが最後まで楽しめます。「くちどけをじっくり堪能したい!」というときにぜひ楽しんでいただきたいですね。

黒田：どうしても「雪見だいふく」のチョコ味だと思われがちですが、実際にはまったく別の商品なんですよね。生チョコの口どけや、餅とは異なる食感が伝わると、商品の価値もよりご理解いただけると思っています。

須藤：柔らかい生チョコでアイスを包むとどうしても破れやすくなってしまうのですが、食感は絶対に妥協したくなかったので、開発当初は何十回とテストを繰り返し、安定的に生産できるようになりました。アイスの包あん技術には、長年の研究に基づく強い自信を持っております。

焼き菓子とチョコレートの知見を融合させた「生チョコブラウニーサンド」

――「生チョコブラウニーサンド」の開発背景についてもお聞かせください。

矢木：セブン-イレブンさんとは長年、チョコレートに関する取り組みを進めています。 「生チョコ包み」だけでなく、バータイプの「濃厚生チョコバー」などがあります。これらに続く新しい形状として、2023年に開発したのが「生チョコブラウニーサンド」です。

ロッテが持つチョコレートと焼き菓子の知見を生かし、冷凍庫から出しても柔らかさと濃厚さを感じられるブラウニーサンドとなっています。

須藤：とくにこだわったのは、冷凍庫に入れても生地がしっとりし、アイスと一緒に食べたときにバランスのよい口どけになることです。水分が生地に移るとべたつきやすくなる一方、冷凍庫で保管すると乾燥してパサつきがちですが、その中間となるしっとり感を維持できるよう、何度も設計と試作を繰り返しました。

須藤うららさん

――「贅沢チョコがけ ブラウニーサンド」の特徴について教えてください!

須藤：2026年の「贅沢チョコがけ ブラウニーサンド」は、商品全体をチョコレートでコーティングする仕立てに進化させました。ワンハンドで、チョコレートを口いっぱいに頬張る贅沢感を楽しめる商品になっておりますので、ぜひチョコレート好きのお客さまに試していただきたいと思います。

全体のチョコレートとのバランス感や、かじったときの食感は、セブン-イレブンさんと何度も調整を重ねましたので、みなさまにも納得いただける仕立てにできたかなと思います。

プレミアムなアイスはセブン-イレブンの魅力のひとつ

――冬にアイスを選んでもらうため、セブン-イレブンさんはどのような差別化を行っていますか?

黒田：セブン-イレブンは、いわゆる“プレミアムアイス”という市場において高い販売実績を持っています。夏場の商品は各アイスクリームメーカーさまの主力製品が売れるタイミングなのですが、逆に秋冬の気温が下がるタイミングでは、アイスクリームの販売が難しい時期です。

そのようなタイミングでメーカーさまのお力添えをいただき、“セブン-イレブンでしか売っていないプレミアムなアイス”を展開することが、ひとつの差別化の要素になっている印象があります。こうした商品が、普段アイスをあまり買わないお客さまや、新しいものを求めるお客さまに選ばれるきっかけとなり、秋冬の需要を支える要素になっていると思います。

――ロッテさんは共同開発を進めるうえで、商品づくりにどのような姿勢で向き合っていますか?

矢木：セブン-イレブンさんには品質へのこだわりがあり、ロッテ側にも実現したい技術があります。このお互いの求めるもののぶつかり合いによって、いまの商品はできあがっています。

セブン-イレブンさんの求める品質は非常に高いのですが、決して無理難題ではありません。それが我々の成長にもつながり、新たな商品を生み出す力になっていると感じるんです。長年、二人三脚で取り組んでいるからこそできることだと思っています。

矢木雄大さん

専門店品質を目指した商品づくりで「プチ贅沢」を届ける

――最後に、読者のみなさんにメッセージをお願いします。

黒田：今後も、差別化された価値ある商品のラインアップを強化していきたいと思います。そのためにも、メーカー各社が持つ独自技術を生かし、その価値をお客さまにしっかり伝えられる商品を開発していくことが重要だと考えています。

個人的には、百貨店やパティスリーのような専門店で選ぶ楽しさを感じられる場所の1つに、セブン-イレブンのアイスクリームも選択肢に入れていただける、そんな売場づくりを目指していきたいですね。

矢木：今回発売した二つの商品は、「日常のプチ贅沢」をひとつのテーマとして開発しました。仕事や勉強、家事を頑張る方々に、少しでも幸せな時間を届けられればと思っています。

黒田さんがお話ししたとおり、我々の目指すひとつの目標は専門店品質です。そして、専門店品質に近いものを作っているという自信もあります。そんな専門店品質を身近なコンビニで楽しめる価値を感じてもらえたら嬉しいです。

今回の取材で見えてきたのは、セブン-イレブンが「コンビニだからこそできる贅沢体験」を追求している姿勢でした。生チョコや焼き菓子といったロッテの強みを生かしながら、冷凍ケースを新たなスイーツ売り場へ育てようという試み。そこには、専門店に足を運ばなくても、身近な場所で上質なおいしさを楽しめる世界観があります。

「生チョコ包み」の食感をじっくり味わうか。それとも、「贅沢チョコがけ ブラウニーサンド」で思い切りチョコレート欲を満たすか。この冬は、帰宅途中のコンビニで冷凍ケースを開ける時間が楽しみになりそうです。