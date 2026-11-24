ファミリーマートは11月24日、大阪外食産業協会とコラボし、「英國屋監修 シーフードドリア」(598円)、「bibim’監修 旨辛スンドゥブ」(398円)、「bibim’監修 冷たいまま食べるヤンニョム&ハニーマスタードチキン」(338円)を関西地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県(一部店舗を除く)、三重県(一部店舗))のファミリーマートで発売した。

大阪外食産業協会コラボ

昨年の「大阪・関西万博」をきっかけにスタートした同協会とのコラボ企画は、2025年4月の第1弾を皮切りにこれまでにおむすびや弁当、麺類など大阪の有名店とコラボした商品を展開してきた。

第4弾となる今回は初コラボとなる「韓国料理bibim'」が監修したスンドゥブやヤンニョム&ハニーマスタードチキン、また第1弾に続き2回目のコラボとなる「CAFE英國屋」が監修したシーフードドリアの3品を発売した。

英國屋監修シーフードドリアは、店舗で人気のシーフードドリアを参考にした商品。海老、イカ、あさりが入った、チーズのとろっと感とトマトソースのあっさり感が特長。

bibim’監修の旨辛スンドゥブは、牛の旨みとコクを味わえるスンドゥブ。香味油と牛脂で唐辛子を炒めてから他の材料と合わせることで、お店同様の香ばしさと奥深い味わいを再現した。

bibim’監修のヤンニョム&ハニーマスタードチキンは、スイートチリをベースにコチュジャンを合わせたフルーティーな味わいが特長の「ヤンニョムチキン」とスパイスなどをまぶしたチキンに上掛けソースをかけ、メリハリのある味わいに仕上げた「ハニーマスタードチキン」の2つの味わいを一度に味わえる商品。