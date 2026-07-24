コメダは、東京都国分寺市初出店となる「コメダ和喫茶おかげ庵 ミーツ国分寺店」を7月31日にオープンすると発表した。

「おかげ庵 ミーツ国分寺店」は、JR中央線・西武国分寺線・西武多摩湖線が乗り入れる国分寺駅直結の商業施設「ミーツ国分寺」3階に出店する。

おかげ庵 ミーツ国分寺店 外観

「おかげ庵」が国分寺市初出店、駅直結施設にオープン

「おかげ庵 ミーツ国分寺店」は、おかげ庵として19店舗目となる店舗で、国分寺市への出店は今回が初となる。

出店場所となる「ミーツ国分寺」は、国分寺駅に直結した商業施設で、通勤や通学、買い物など日常的に多くの人が利用する地域の生活拠点となっている。同施設内には「コメダ珈琲店」も出店しており、利用シーンや気分に合わせてコメダグループの店舗を選べる環境を提供する。

おかげ庵 ミーツ国分寺店 内観

「おかげ庵 ミーツ国分寺店」のおすすめメニュー

「おかげ庵 ミーツ国分寺店」では、国産のお抹茶を使用した「お抹茶」や、席で焼いて楽しめる「おだんご」など、和喫茶ならではのメニューを楽しめるという。

また、コメダ珈琲店の定番メニュー「シロノワール」を抹茶風にアレンジした「抹茶シロノワール」も用意。温かいデニッシュと抹茶ソフトクリーム、黒蜜の組み合わせを楽しめる。

抹茶シロノワール

このほか、開店から午前11時までは、飲み物を注文した利用者を対象にモーニングサービスも用意される。

きしめんやレトロスパゲティーなど食事メニューも用意

「おかげ庵 ミーツ国分寺店」では、お抹茶や甘味だけでなく、食事メニューも展開する。

コメダ自慢のブレンド珈琲をはじめ、名古屋の定番メニューであるきしめんや、熱々の鉄板で提供するレトロスパゲティーなどがラインアップされる。