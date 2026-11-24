セブン‐イレブン・ジャパンは12月3日から、全国のセブン‐イレブンで『ちいかわ』とのコラボフェアを順次開催する。作中の食べ物や場面をイメージした全12品のうち、ハチワレのトルティーヤは11月30日から順次発売。対象商品を購入するともらえる限定グッズや、LINEで参加できるキャンペーンも用意する。

星形チーズのオムライスや草むしり検定の「背徳ラーメン」

「ちいかわ 三ツ星のオムライス」(537.84円)は、作中でちいかわたちがプレゼントされたオムライスをイメージした一品。三ツ星にちなんで星形のチーズをのせた。12月1日から順次発売する。

ちいかわ 三ツ星のオムライス(出所:)

「ちいかわ 草むしり検定合格おめでとう! 背徳ラーメン」(496.80円)は、検定に合格したちいかわが食べていたラーメンがモチーフ。太麺と豚骨しょうゆスープに、チャーシューやもやし、揚げ玉、背脂、にんにくを合わせた。付属のシールは全3種。12月2日から順次発売する。

ちいかわ 草むしり検定合格おめでとう! 背徳ラーメン(出所:)

「ちいかわ 克服しちゃった! ブロッコリーの森サラダ」(321.84円)は、ちいかわがブロッコリーを克服したエピソードをもとに、ブロッコリーをマヨネーズで食べるサラダに仕上げた。12月1日から順次発売する。

ちいかわ 克服しちゃった! ブロッコリーの森サラダ(出所:)

「ちいかわ きのこクリームスープ」(386.64円)は、作中でちいかわに寄生したきのこをイメージした商品。エリンギやしいたけ、にんじん、ブロッコリーなどをクリームスープに合わせた。12月1日から順次発売する。

ちいかわ きのこクリームスープ(出所:)

「ちいかわ 捕まっちゃった! ハチワレのトルティーヤ巻き巻き」(321.84円)は、ハチワレがトルティーヤで巻かれた場面をイメージしたラップロール。チリコンカンやマッシュポテト、野菜を包み、ピクルスマヨネーズを合わせた。11月30日から沖縄県を除く全国で順次発売する。

ちいかわ 捕まっちゃった! ハチワレのトルティーヤ巻き巻き(出所:)

モモンガのオムレットや焼印入り中華まんも

「ちいかわ モモンガの包まれオムレット」(302.40円)は、包まれたモモンガの姿をイメージし、バニラカスタードとミルクの2種類のクリームをオムレット生地で包んだ。12月1日から順次発売する。はちみつを使用しているため、1歳未満の子どもには与えないよう案内している。

ちいかわ モモンガの包まれオムレット(出所:)

「ちいかわ あくむのぐるぐるスムージー ベリーミックス」(420.12円)は、「あくむ」のエピソードをもとに、いちご、ブルーベリー、ラズベリーにパインとりんごを合わせた。12月1日からスムージー取り扱い店舗で順次発売する。

ちいかわ あくむのぐるぐるスムージー ベリーミックス(出所:)

12月3日からは、キャラクターの焼印入り中華まん4品を順次発売する。「ちいかわのごまあんまん」(160.92円)は近畿を除く全国、「ちいかわのつぶあんまん」(140.40円)は近畿限定で販売。「ハチワレのチーズカレーまん」(180.36円)と「うさぎのピザまん」(170.64円)は全国で取り扱う。

12月4日からは、セブンカフェのホットカフェラテ(R 220.32円、L 280.80円)に、ちいかわたちを描いた限定カップが順次登場する。セブンカフェラテ取り扱い店舗が対象で、切り替え時期は店舗によって異なる。

中華まんやチキンの包み紙も『ちいかわ』仕様に

12月3日からは、レジ横で販売する中華まんやチキンの包み紙も、数量限定で『ちいかわ』デザインに順次切り替わる。

このほか、12月2日から「ちいかわ ブタメン太麺スナック とんこつ味」(213.84円)、「ちいかわ カットよっちゃん」(129.60円)、「ちいかわ ラッキーマヨおかき鬼辛うまカレー味」(192.24円)を順次発売。菓子3品はLINEのシリアル応募キャンペーンの対象外だ。12月12日からは、ハズレなしの「エニマイくじ」(1回950.40円)も順次販売する。

チョコやアイスの購入で限定グッズがもらえる

12月3日からは対象のチョコ2個で「オリジナルシャカプニチャーム」、5日からは対象の栄養ドリンク・パウチゼリー3個で「オリジナルA5ノート」を配布する。8日からは対象の飲料2本で「オリジナルチャーム」、10日からは対象のアイス2個で「オリジナルA4クリアファイル」がもらえる。いずれも同時購入が条件で、景品はそれぞれ全6種。なくなり次第終了する。

12月3日から18日までは、対象商品の購入でたまるシリアルを使ったLINEの抽選も実施する。賞品はモモンガのブランケットとクッションのセットなどで、応募は12月27日まで。12月26日から2027年1月4日までは、店舗を巡ってスマホ壁紙やおみくじ券がもらえるLINEスタンプラリーを開催する。

限定雑貨は、12月3日から「ちいかわ 中華まん袋風ポーチ」(1,650円)やステンレスタンブラー(各2,420円)、12月18日からカフェカップ型のポーチ(2,640円)や中華まん風の収納ケース付きエコバッグ(1,540円)を順次販売する。

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