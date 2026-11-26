ヤクセルは12月14日から、「コメダ珈琲店」の看板メニュー「シロノワール」をモチーフにしたシリコーン蓋付きステンレスタンブラーを発売する。11月24日から公式オンラインストアなどで予約販売を開始した。

シリコーン蓋付きステンレスタンブラー350ml

ヤクセル公式オンラインストアとヤクセルダイレクト楽天市場店では、コメダ珈琲店とのコラボ商品を購入した人に、オリジナルノベルティシールをプレゼントする。新商品・既存商品を問わず、対象商品1点の購入につきシール1枚を進呈。なくなり次第終了となる。

コメダ珈琲店オリジナルノベルティシール

シロノワールを立体的に再現した蓋が特徴

今回登場するのは、「コメダ珈琲店」とコラボレーションしたステンレスタンブラー。最大の特徴は、看板メニュー「シロノワール」を立体的に再現したシリコーン製の蓋だ。こんがり焼けたデニッシュ生地の焼き色や凹凸、ふんわりとしたソフトクリーム、シロップの透明感、真っ赤なチェリーまで、細部にこだわった造形に仕上げている。

シロノワールを再現したシリコーン蓋

タンブラー本体には、シロノワールやクリームソーダなど、コメダ珈琲店でおなじみの人気メニューをイラストでデザイン。ぷっくりと立体感のある印刷で、イラストが浮き上がるような仕上がりになっている。

人気メニューをデザインしたタンブラー

本体は真空二重構造で、保温・保冷に対応。ホットドリンクもアイスドリンクも飲み頃の温度を長く楽しめるという。蓋を外せば、スティックシュガーやコーヒー用品などを入れる小物入れとしても使える。

真空二重構造のタンブラー

小物入れとしても使える

「シリコーン蓋付きステンレスタンブラー350ml」(3,850円)は、12月14日発売。サイズは直径95×高さ172mmで、本体は18-8ステンレス(アクリル塗装)、蓋はシリコーンゴムを使用している。