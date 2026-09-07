俳優の松下奈緒が主演を務める、テレビ朝日『アナログナース ～デジタルってなんなんだよ!?～』(毎週木曜21:00～21:54)が、10月22日からスタートする。

同作は、フリーランス看護師・那須田灯(松下)が、デジタル改革が推し進められる医療現場で五感を駆使し、アナログの力でデジタル時代の盲点を暴いていく医療ドラマ。

国の強力な後押しのもとDX化(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進む医療界で、フリーランス看護師・灯は「便利さは人を退化させる」という信条を持ちながら、最新機器や電子カルテの情報だけに頼らず、患者の小さな変化や自ら気づいたことを、携行する手書きのノートに記す。そして、「触れる・見る・聴く・嗅ぐ」などの五感と自ら考える力、直感という人間だけが持つセンサーを駆使して患者一人ひとりに向き合っていく。

そんな灯が派遣されたのは、まさに大変革の時を迎える大病院・百井メディカルセンター。そこでも灯は、「給料は現金払いで」と申し出る程の徹底ぶり。DX化が推し進められる中でも、灯はひるむことなく自ら信じる道をまい進し、AIやデータだけでは捉えきれない“命のサイン”を見つけ出し、効率の波に取り残された人たちをアナログの力で救うべく挑んでいく。

実は、松下が演じる灯は『ドクターX』シーズン7(21)第5話に登場しており、“ナース版・大門未知子”とも称され話題を呼んだフリーランス看護師。大門未知子(米倉涼子)と互角に渡り合い強烈なインパクトを残した。

脚本を手掛けるのは、『ドクターX』をはじめ、『ハケンの品格』『ナサケの女～国税局査察官～』『花子とアン』『七人の秘書』『あんぱん』など数々の大ヒット作を生み出してきた中園ミホ。そんな中園がチーム『ドクターX』と、『ザ・トラベルナース』以来となるテレビ朝日エグゼクティブプロデューサー内山聖子氏とタッグを組む。

コメントは以下の通り。

松下奈緒

――オファーを受けた際の率直なお気持ちをお聞かせください。

とてもうれしかったです! 5年前に『ドクターX』にゲストで呼んでいただいた時に生まれたキャラクターを今回、深く掘り下げていただけるということで、私もまだ知らない灯に出会えることが楽しみですし、スタッフの皆さんとも再会できることもとても楽しみです。

――脚本を読んだ感想を教えてください。また、那須田灯をどう演じていきたいですか? 役の魅力と併せて教えてください。

中園さんの脚本は、“女性ヒーロー”が世の中の問題にうまく切り込んでいく姿が巧みに描かれていて、誰も声を大にして言えなかった思いも、灯というキャラクターを通して強く感じられました。灯は自分のマイルールのもと“アナログ”で突き進みますが、そこに揺るがないものが必ずあるので、そういう生き方ってかっこいいなと思いながら読み進めています。シンプルに那須田灯が私は好きです!

――『ドクターX』シーズン７にゲストとして登場して以来5年ぶりに、主人公として灯を演じられますが、楽しみにしていることはありますか?

手術シーンは楽しみでもあり、ちょっと不安でもあります。『ドクターX』の際もかなり医療練習しましたし、大門先生とコンビを組んでいたので、機械出しの練習も一緒にさせていただきました。とても緊張しましたが、オペ看を演じる責任の大きさやフリーランス看護師の置かれた状況など意識が芽生えましたし、その時の気持ちを今もすごく覚えています。そんな手術シーンにまた挑めるのは、不安もありつつとても楽しみです。

また、『ドクターX』の1話分だけでは語り尽くせなかった灯という人物について、今作では脚本が進むごとにどんどん膨らんで立体的になっていきます。最初に抱いた灯の印象を大事にしながら、これから那須田灯という人生を一生懸命に生きていこうと思っています。

――デジタル化が進む便利な世の中で、考えることや五感を使う大切さも描かれる本作。その中で灯が訴える「人間はアナログです」というメッセージを松下さんはどう受け止めていますか?

「なるほどな」と思いました。完璧な人間じゃないからこそチャーミングに見えたり、人間味があるからこそいいなと感じたりすると思いますし、同時にAIに頼ることは便利であっても使い方を間違えると怖さもあります。この便利な時代に、アナログで生き、昔の古き良きものを愛する灯を通して、血が通った体温を感じられることの良さを、見てくださる方にもちょっと感じていただけるといいなと思います。実は私自身もアナログ派で、結局手書きに戻ったり、脚本も本で読みたいので…。自分で苦労して何か答えを見つけ出すということが、何かに繋がっていくのかなと思っています。

――視聴者の皆様にメッセージをお願いします。

アナログVSデジタル……これはもう、この時代、そしてこの先の未来もずっと対立していくものなのかもしれません。それぞれの良さがある中で、医療という人の命を預かる現場で、何が正しくて何が真実なのか？ 灯を通して考えるきっかけになればいいなと思います。とても緩急のある見応えたっぷりのストーリーになっていますので、ぜひ木曜の夜を楽しみにしていてください。