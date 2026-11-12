テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの「画面注目度」週間番組ランキング(11月2日～8日)で、8日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、個人全体・コア視聴層ともに首位を獲得した。関連番組も含めて計3番組がトップ10入りし、最終回に向けた盛り上がりがランキングにも表れる結果となった。

『VIVANT』最終回が2部門首位、関連番組もトップ10入り

日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが最終回を迎えた週は、同作が最後まで視聴者の注目を引きつけ続けた。個人全体とコア視聴層のトップ10には、本編を含む関連3番組が名を連ねた。

11月8日の第24話「冒険完結! 過去から未来へ託された願い」は、個人全体69.3％、コア視聴層67.1％でともに貫禄の首位。放送の最後には堺雅人が映画化をサプライズ発表し、SNSも沸いた。公開は最終回から1カ月足らずの12月4日で、IMAXでも同時公開される。

『VIVANT』への熱狂は、本編にとどまらず関連番組へも波及した。11月4日には『ニノなのに』が「勝手に最終回モノマネ」を放送し、個人全体8位、コア視聴層5位を記録。『VIVANT』の登場人物をまねる芸人たちが番組の“別班”となり、シンシーのハンはキンタロー。が担当した。ハン役の宮下今日子は、撮影中に「私ちょっとキンタロー。さんみたいじゃないですか?」と堺に話していたと明かしている。

日曜夜7時からの『VIVANT最終回直前SP』も、コア視聴層9位だった。水曜のバラエティから日曜の特番まで関連番組を重ねたことで、本編以外の番組も起爆剤となり、最終回に向けた盛り上がりがより一層強まったと考えられる。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

『救命病棟24時』若手研修医の葛藤にコア視聴層が注目

フジテレビ系『救命病棟24時』の第4話「出会いと別れ」はコア視聴層2位で、注目度65.9％は『VIVANT』に次ぐ数字だった。描かれたのは、「救命は100億もらっても無理」と言い切っていた研修医・柊木亜美良(白石聖)が、ひとりの患者との別れに揺れる姿だ。

患者の立野瑞稀(白本彩奈)は、採血を頼まれた当初、名前すらうろ覚えの相手だった。偶然おそろいだったピアスをきっかけに、柊木は少しずつ打ち解けていく。

一方で、患者を見送るとすぐ次の仕事に移る上の医師たちには「絶対、同じようになりたくない」と反発していた。やがて瑞稀の容体が急変し、処置が続く中で柊木は一歩も動けなくなる。進藤一生(江口洋介)に「最後まで診てあげるんだ」と促されても、返せたのは「私には無理」のひと言だった。

進藤は小島楓(松嶋菜々子)に「死を受け止められない医者に次の患者は救えない」と語る。妊婦の救命処置に加わった翌日、小島は柊木に、患者を失うつらさには現場の医師にもケアが要ると伝えた。

若手医師が命にどう向き合うかで迷う姿を正面から描いたことが、コア視聴層の関心を集めた一因かもしれない。