「これまでの連続ドラマとまた違って2時間でギュッと短い時間となりますが、年明けにエンタメを届けられること楽しみにしています」――櫻井翔が、日本テレビ系スペシャルドラマ『白銀山荘占拠』(2027年1月10日22:00～)の撮影をスタートさせた。『放送局占拠』以来、約1年半ぶりにスタッフと再会。シリーズ第4弾では、再び刑事・武蔵三郎が武装集団による占拠事件に立ち向かう。

櫻井翔、約1年半ぶりのスタッフと再会

『白銀山荘占拠』は、櫻井演じる刑事・武蔵三郎が、面で顔を隠した武装集団による占拠事件に立ち向かうタイムリミット・バトル・サスペンスの第4弾。

櫻井は11月の某日、都内某所でクランクイン。約1年半ぶりに再会したスタッフに囲まれ、撮影をスタートさせた。

現場で櫻井は「これまでの連続ドラマとまた違って2時間でギュッと短い時間となりますが、年明けにエンタメを届けられること楽しみにしていますので、皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思います」とあいさつ。撮影現場は、クランクインの瞬間から和やかな雰囲気に包まれた。

4度目の占拠事件、初の2時間スペシャルで新たな展開

2023年の『大病院占拠』からスタートした同シリーズは、2024年の『新空港占拠』、2025年の『放送局占拠』と続き、今回が4作目となる。

正義感の強い警察官・武蔵三郎が、武装集団に占拠された施設で人質を救うために奮闘する姿を描き、犯人たちの正体や事件の動機が次々と明らかになる展開で人気を集めてきた。

第4弾では、これまでの連続ドラマから一転、新春2時間スペシャルとして物語を展開。次々と突きつけられる武装集団からの要求、迫り来るタイムリミット、明らかになる犯人たちの素顔と隠された真実など、シリーズならではの要素を凝縮する。

櫻井が演じる武蔵は、警視庁刑事部BCCTの捜査員で、階級は警部。間違っていると思えば上司の命令を無視して行動することもある熱血漢で、鋭い推理力と圧倒的な行動力を持つ。

これまで病院、空港、放送局で起きた占拠事件を解決に導いてきた武蔵だが、2027年1月、再び新たな事件に巻き込まれる。武装集団の正体や真の狙いは、今回も大きな謎として描かれる。