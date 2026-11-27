今年、初めて孫ができた明石家さんまの新たな一面が明らかに――日本テレビ系バラエティ特番『誰も知らない明石家さんま 第12弾』が、12月13日(19:00～21:54)に放送される。今回は、涙と爆笑の秘蔵ホームビデオを公開するほか、本人や関係者への綿密な取材をもとに制作する恒例の半生ドラマも放送。主人公のさんまを演じる俳優は後日発表される。

明石家さんま

知られていなかった新たな一面に迫る

2015年に第1弾が放送されて以来、さまざまな手法でさんまの知られざる一面を掘り起こしてきた同番組。今年で12回目を迎える。

今回は、今年初めて孫ができたさんまにまつわる秘蔵映像を公開。涙と爆笑のホームビデオを通して、これまで知られていなかったさんまの新たな一面に迫る。

さらに、さんまにまつわるインタビュー映像や、数々のお宝エピソードを紹介。さんまの半生を振り返りながら、その素顔を明らかにしていく。

恒例の半生ドラマも制作決定、主演俳優は後日発表

番組恒例となった、さんまの半生を描くスペシャルドラマの制作も決定。さんま本人や関係者への綿密なインタビューをもとに、知られざるエピソードをドラマ化する。

これまでの放送では、菅田将暉、斎藤工、成田凌、岩田剛典、草なぎ剛らが若き日のさんまを演じてきた。今回、主人公のさんまを演じる俳優は後日発表される。

番組のMCは明石家さんま、進行は日本テレビの市來玲奈アナウンサーが務める。

【編集部MEMO】

明石家さんま

1955年7月1日生まれ、和歌山県出身。お笑いタレント、司会者。『踊る!さんま御殿!!』『ホンマでっか!?TV』など数々のバラエティ番組で活躍。2015年にスタートした日本テレビ系特番『誰も知らない明石家さんま』では、インタビューや再現ドラマなどを通して、その知られざる半生が紹介されている。

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