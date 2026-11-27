過去にいじめに遭い、今も人に対する恐怖心を抱える女性が、「つらいって言える存在が欲しい」と涙ながらに思いを打ち明ける――きょう27日に放送される日本テレビの恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(24:45～、一部地域を除く／Huluで毎週金曜18:00～完全版独占配信)の第7話では、これまで恋愛に奥手だった男性が大胆な行動に出る。

女性の告白を受けて男性がかけた言葉に、スタジオの内田有紀は「キュンキュンしましたね」と感動。渋谷凪咲も「これぞ恋愛リアリティショー」と興奮する。

内田有紀

劇団ひとり、内田有紀＆渋谷凪咲の反応にダメ出し

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じる女性たちが、地方に根を張って暮らす男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送る恋愛リアリティ番組。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田、渋谷、劇団ひとりがスタジオで恋の行方を見守っている。

第7話では、参加者たちが旅の終盤を迎え、それぞれの恋愛観や結婚観をめぐる思いが交錯する。

恋愛と結婚に対する考え方が異なるふみかさんとさとみさんの間で揺れ動く達也さん。移住に踏み切れないふみかさんは、これまで自分の考え方と合わない相手とはすぐに別れる選択をしてきたものの、「これからの人生を考えたとき、それは自分の理想じゃない」「誠実で真剣で、自分を大切にできる恋愛がしたい」と、改めて思いを伝える。

一方で、達也さんとは恋愛と結婚に「求めるものが違う」とも語り、自分なりの結論に向き合う。

そんなふみかさんの話を受け、達也さんはさとみさんを呼び出す。恋愛や結婚についての考え方が似ていると感じながらも、自分のことを男性としてどう思っているのか気になっていたことを打ち明ける。

これにさとみさんは「ビックリした」と驚きながら、「カッコつけずに言うわ」と自身の気持ちを語り始める。

その様子に内田は「ちょっと待って、心臓が」と動揺。ふみかさんを応援する気持ちと、達也さんに魅力を感じる気持ちの両方に気づいたさとみさんの本音に、内田と渋谷は「しんどい!」「しんどいよ!」と反応する。

しかし、ひとりは「なんで言葉の裏側を読めないかな」と異なる見方を示し、さらに「応援してたのに、なんで急に反対するの!?」と2人にツッコミ。参加者の恋愛模様をめぐり、スタジオでも意見が分かれる。

奥手だった男性が大胆な行動「これぞ恋愛リアリティショー」

一方、これまで恋愛に不器用な姿を見せてきた虎千代さんにも変化が訪れる。

夜、参加者たちが花火を楽しんでいる最中、虎千代さんは全員の前でひとみさんに「星を観に行こう」と声をかけ、2人きりの時間を作ろうとする。

旅の終盤になって互いの気持ちを伝え合ったばかりの2人。ひとみさんは、過去にいじめに遭った経験や、今でも人が怖いという思いを涙ながらに打ち明ける。

「つらいって言える存在が欲しい」と語るひとみさんに対して、虎千代さんはある言葉をかける。

これを聞いたスタジオからは「言ったー!!」と歓声が上がり、渋谷は「これぞ恋愛リアリティショー」、内田も「キュンキュンしましたね」と反応。ひとりは「急に頼もしくなったね」と、虎千代さんの変化に驚く。

積極的なアプローチの後に涙…3人の間に何が?

さらに、これまで男性陣に積極的にアプローチしてきたみなみさんも、旅の終盤に動き出す。

スタッフに「恋愛するとしたら達也くん」と告白したみなみさんは、達也さんを呼び出し、「一緒にいるときに一番女の子でいられる」「真剣なことを話したい」と思いを伝える。

動画クリエイターとして働くみなみさんは、移住にも前向きな姿勢を見せ、「移住してぶどう畑を手伝える」とアピール。

ひとりは「すごいアピールじゃん」、内田も「やっぱりすごいね」と、その積極性に驚く。

ところが、みなみさんの話を聞いた達也さんは「真逆かもしれない」と意味深な言葉を口にする。さらに、達也さんとの会話の後、なぜか虎千代さんと2人きりになったみなみさんが涙を流す展開に。

残すところ最終回のみとなった共同生活。8人は「恋」と「移住」について、どのような決断を下すのか。