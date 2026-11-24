11月24日から12月25日まで、イオンモール幕張新都心前にある豊砂公園にて「ちいかわクリスマスマーケット」が開催される。ここでしか味わえないオリジナル限定フードやゲーム、さらにここでしか買えない限定グッズなどが盛りだくさん！さらに点灯式にはちいかわ・ハチワレ・うさぎたちも点灯式に駆け付けた！その様子をお届けする。

巨大なちいかわたちがお出迎え！

「ちいかわクリスマスマーケット」はおよそ6000平米の敷地内に、様々なコンテンツが用意されている。まず来場者を迎えるのは、巨大なポップアップ風クリスマスカード。

巨大なポップアップ風クリスマスカード

そしてエントランスゲートはクリスマスリース風にデコレーションされている。

エントランスゲート

さらに全高3ｍものちいかわ・ハチワレ・うさぎのバルーンもお出迎え！見ているだけでもワクワクする世界観となっている。

点灯式にはちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場

23日に行われたクリスマスツリーの点灯式には、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場！

ちいかわたちの合図にあわせて、高さ約6ｍのクリスマスツリーがきらびやかに点灯！

このクリスマスツリーは期間中16時頃から営業終了の21時まで点灯予定。時間内にはランダムで、ちいかわたちがクリスマスの準備を進めるオリジナルストーリーに合わせて、光、映像、音が連動するイルミネーション演出が展開する。

途中、シークレットキャラクターが登場することもあるので見逃さないで！

シークレットキャラクターが登場することも

ゲームやノベルティも盛りだくさん

会場内には、見て楽しいコンテンツや体験できるゲームも盛りだくさんだ。まずはメリーゴーランド。ちいかわ・ハチワレ・うさぎが楽しそうにメリーゴーランドを楽しむ様子がかわいらしい！それぞれの表情にも注目。

入場者特典で参加できるのは、ガチャガチャで引けるオーナメント。コインをもらい、ガチャガチャを回すとランダムで全8種のオーナメントがもらえる！

入場者特典で1人1回参加できるガチャガチャ

もらえるオーナメントは8種類がランダムで当たる

「キャンディわなげ」（有料）のコーナーでは、キャンディのわっかを投げてクリスマスツリーに飾り付けられるかを競う。

さらに「クッキー量りチャレンジ」では見本のクッキーの重さと同じ重さになるクッキーの組み合わせを当てる。

見本のクッキーの重さと同じ重さになるクッキーの組み合わせを当てる

いずれのゲームも、クリアするとオリジナルダイカットクッションがもらえる。失敗しても参加賞としてラバーキーホルダーがもらえる。

「鎧さんマーケット」では、好きな組み合わせでカスタマイズチャームをつくることができる。

好きなチャームを選んで組み合わせる

ここでしか食べることのできないオリジナルフードも

会場内では、ここでしか食べることのできないオリジナルフードも販売されている。

ちいかわ・ハチワレ・うさぎのメレンゲドールは選ぶことができる。熱々のホットココアにクリームの甘さがたまらない！

ちいかわたちのかまぼこがキュートなおでんは、大根などのおでん具材もありながら、ブロッコリーやウインナーなどポトフ風の具材も入っている斬新な味わい。

「うさぎのピスタチオモンブラン」はピスタチオの風味が濃厚でありながら、中にはベリームース入りで食感も色々あり、最後まで楽しみながら食べ終えることができる。

フードを食べるコーナーの奥にはブッシュドノエルの準備をしているちいかわたちのスノードームもあるのでチェックして！

ブッシュドノエルの準備をしているちいかわたちのスノードーム

気になる限定グッズは……？

会場内には、ちいかわクリスマスマーケット限定のオリジナルグッズが販売されている。

物販コーナー

入口にはグッズが一挙に並べられたコーナーも。ここからは限定グッズの一部をご紹介する！

なお、ちいかわクリスマスマーケット会場にて商品を購入すると、税込3,300円以上の購入で『刺繍缶バッジ（全8種）』をランダムで1個、税込6,600円以上の購入で『クリスマスプレゼントみたいな巾着（全3種）』をランダムで1個プレゼントされる(ノベルティはなくなり次第終了)。

グッズが一挙に並べられたコーナー

ブラインド販売のグッズも

お会計までの列は十分に確保されている

なお、入場にはチケットが必要だが、会場外にある「ちいかわぽけっと」ブースは誰でも入場料不要で楽しむことができる。 アプリ画面を提示すると「ちいぽけクリスマスリースカード」がもらえる！

「ちいかわクリスマスマーケット」開催概要

開催期間：2026年11月24日～12月25日

開催時間：11:00〜21:00（最終入場枠 18:30〜19:00）※営業時間は変更となる場合がある

会場：豊砂公園（イオンモール幕張新都心前）

内容：フォトスポット、フードマーケット、グッズ販売、カスタマイズ体験・ミニゲームほか

※チケットは完売

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