2026年7月6日に開園30周年を迎えた、バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、30周年リニューアル第二弾として、12月18日より、新アトラクション「みんなでけんきゅー!超たまごっちラボ」の稼働を開始する予定だ。

本アトラクションは、2025年より発売されているバンダイの携帯型育成玩具『Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)』をモチーフにしたアトラクション。『Tamagotchi Paradise』をお持ちの方はもちろん、たまごっちにまだなじみのない方も楽しめる仕掛けが満載となっている。

稼働開始に先駆け、キービジュアルを公開。「たまごっちラボ ナンジャタウン支部」の支部長となったナンジャタウンのシンボル・ナジャヴを中心に、たまごっちたちが賑やかに登場。背景には本アトラクション内のアクティビティにも登場する花火を散りばめている。

たまごっちアトラクション「みんなでけんきゅー!超たまごっちラボ」詳細情報

たまごっちアトラクション「みんなでけんきゅー!超たまごっちラボ」は、2025年より発売されているバンダイの携帯型育成玩具『Tamagotchi Paradise』をモチーフにしたアトラクション。

わくわくが集まるナンジャタウンに新たに設立された「たまごっちラボ ナンジャタウン支部」の「一日けんきゅーいん」となり、園内の「たまラボストリート」にあるアクティビティをまわって、たまごっちたちが何に「わくわく」するのかを“けんきゅー”する。

アトラクションでは、けんきゅー用タブレットを使い、来場者自身が持つ『Tamagotchi Paradise』で育てているたまごっちと一緒に、アクティビティを楽しむことができる。

もちろん、『Tamagotchi Paradise』を持っていない方も体験可能で。また、アトラクションで遊んだ方だけがもらえる、ナンジャタウン限定の『Tamagotchi Paradise』ダウンロードアイテム(全10種／1プレイにつき1種)も用意する。 園内に『Tamagotchi Paradise』をお持ち込みのお客さまのみダウンロードできるアイテムだ。アトラクション参加時に『Tamagotchi Paradise』のお持ち込みがない場合はダウンロードできない。

概要

料金：ナンジャパスポート、もしくはナンジャコイン4枚(800円)／1プレイ

参加可能人数：1つのけんきゅー用タブレットにつき1名

所要時間：約30分／1プレイ

※ナンジャパスポートでの利用は1日1回限り

※ナンジャコインでの利用の場合、別途入園料がかかる。

アクティビティ 一例

園内の「たまラボストリート」には、たまごっちたちが何に「わくわく」するのかを“けんきゅー”する7つのアクティビティがある。

「たまごっちラボ ナンジャタウン支部」とは

たまごっちは不思議な生物たち。1996年に地球で発見されてから、世界中の何千万もの人たちの手によって育てられてきた。住むフィールドやごはんなど、「わくわく」するものが大好きで、その「わくわく」に応じて、姿かたちを変えながら成長していく。

そんなたまごっちの研究にぴったりの場所が、「わくわく」であふれるナンジャタウンだったという。

このたび、たまごっちの生態や成長のひみつを調査・研究する「たまごっちラボ」の支部が、ナンジャタウンに誕生。さまざまなフィールドや食べ物、楽しい体験に出会えるナンジャタウンで、たまごっちたちはどのような変化を見せるのか。ナンジャタウン支部では、たまごっちの新たな生態を、みんなで楽しく研究していく。

オリジナル商品

稼働開始にあわせ、「みんなでけんきゅー!超たまごっちラボ」描き起こしイラストを使用したオリジナル商品を発売。たまごっち関連商品を1会計につき2,000円(税込)購入ごとにオリジナルポストカードを1枚プレゼントする。

ミニアクリルスタンド(全7種・各900円)

ホログラム缶バッジコレクション(クローズドパッケージ/全6種・1個600円)

セットアクリルキーホルダーコレクション(クローズドパッケージ/全6種・1個990円)

店頭購入特典：ポストカード(全3種)

たまごっち関連商品を1会計につき2,000円(税込)購入ごとに1枚プレゼント。商品・特典はなくなり次第終了。店頭購入特典のポストカード(全3種)はランダムでのお渡しのため、絵柄は選べない。

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