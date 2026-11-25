キャラクター「パペットスンスン」の新曲「カラー」が11月25日に配信開始され、同日21時からYouTubeでミュージックビデオ(MV)がプレミア公開されることが発表された。あわせて、12月発売のCD・アナログレコード『とてと』に収録される「とてと」Remixの参加アーティストも明らかになった。

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「カラー」は、見慣れた日々の景色や何気ない瞬間が少しずつ鮮やかに彩られていく喜びを描いた楽曲。日常の中の小さな発見や温かさに目を向けることで、毎日がもっとカラフルになることを表現した一曲となっている。作詞はパペットスンスン、作曲・編曲はCarlos K.が担当した。

同日21時よりプレミア公開されるMVは、「カラー」をテーマにさまざまな"色"から想像力が広がる映像作品。色鮮やかなビジュアルや印象的なアートワークが見どころで、前作「とてと」のMVに続いて、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンも登場する。カラフルな丸いライトが並ぶステージで歌うスンスンの姿など、多彩なシーンが収められている。

また、12月2日発売のCD『とてと』、12月23日発売のアナログレコード『とてと』には、新曲「カラー」に加え、デビュー曲「とてと」のRemix版を収録。RemixにはAyumu Imazu、Shin Sakiura、Yaffleの3人が参加する。

Ayumu Imazuは「『もしAyumu Imazuが"とてと"を歌ったらどうなるんだろう?』という発想から、自分なりの解釈を加えながら制作した」とコメント。Shin Sakiuraは「モータウン調のサウンドで冬を感じさせるアレンジにリミックスした」と楽曲の特徴を語っている。Yaffleは「スンスンスンスンｯ ﾄ゛ﾄ゛ﾄ゛ｯ スンスンスンッ」とコメントを寄せた。

CD『とてと』の価格は2,200円、アナログレコードは4,200円。収録内容は共通で、「とてと」「カラー」に加え、Shin Sakiura Remix、Yaffle Remix、Ayumu Imazu Remixの全5曲を収録する。

なお、パペットスンスンがパーソナリティを務めるTOKYO FM『パペットスンスンの DJ SUNSUN』では、新曲「カラー」の配信を記念して「好きな色」をテーマにしたメール募集企画を実施。11月28日と12月5日の放送には親友のノンノンが出演する特別回も予定されている。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee