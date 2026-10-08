ABEMAは、体験型イベント「ちいかわクリスマスマーケット」を11月24日から12月25日まで、千葉県千葉市の豊砂公園(イオンモール幕張新都心前)で開催すると発表した。

同イベントは、「ちいかわ」の世界観をクリスマスマーケットとして楽しめる期間限定イベント。約6,000平方メートルの会場内には、高さ約6メートルのシンボルツリーを設置し、光・映像・音を組み合わせた特別演出を展開する。ちいかわたちがクリスマスの準備を進めるオリジナルストーリーも楽しめるという。

会場には、全高約3メートルのちいかわ、ハチワレ、うさぎの巨大バルーンやスノードーム、ちいかわたちをモチーフにした動くメリーゴーランドなど、多彩なフォトスポットも登場。来場者はクリスマスならではの空間で記念撮影を楽しめる。

フードマーケットでは、クリスマスヒュッテをイメージした店舗で限定メニューを販売。「とろけるクリームのほっとココア」「討伐チュロス」「ハチワレのクリスマスリースドーナツ」「うさぎのピスタチオモンブラン」など、「ちいかわ」の世界観を表現した全35種類のオリジナルフードやドリンクをラインアップする。

また、特設グッズ会場ではサンタ姿のマスコットやぬいぐるみ、スノードームなどのイベント限定グッズを販売予定。商品ラインアップや購入特典、オンライン販売の詳細は後日発表される。

そのほか、自分だけのキーチャーム作りが楽しめる「鎧さんマーケット」や、「キャンディわなげ」「クッキー量りチャレンジ」といった参加型コンテンツも用意する。

チケットは日時指定制で販売予定。購入者には「飛び出す！クリスマスカード」がプレゼントされるほか、会場内の巨大ガチャガチャを1回無料で体験でき、全16種のオーナメントからランダムで1点がプレゼントされる。

イベント概要