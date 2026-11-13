「仕事に生きるか、家庭を持つという幸せを生きるか」――元アイドルの女性が明かした葛藤に、劇団ひとりは「心のどこかで(芸能界を)辞めたいんですよ」と胸中を推測し、同じくアイドル経験を持つ渋谷凪咲も自身の思いを重ねる。

きょう13日に放送・配信される恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(日本テレビ系 毎週金曜24:30～ ※一部地域除く、Hulu完全版は毎週金曜18:00配信)の第5話では、恋と移住だけでなく、仕事と人生の選択に揺れる女性たちの姿が描かれる。

渋谷凪咲、元アイドルとして共感

都会での暮らしに生きづらさを感じ、自分の人生を見つめ直したい女性たちが、長野県で地元の男性たちと出会い、恋と移住に向き合う同番組。

今回、宏充さんが営む商店を手伝いに来たひとみさん、みなみさん、しずかさん。これまで宏充さんと最も親密な時間を過ごしてきたひとみさんは、2人に「なんで宏充君のところに来たの?」とストレートに質問。さらに、宏充さんともっと親密になりたいという思いを宣言すると、しずかさんは「私は邪魔だったね」と冗談とも本気ともつかない言葉を返す。

過去のトラウマから人と接することに苦手意識があったひとみさんの変化に、スタジオの内田有紀は「ひとみちゃんが積極的になってきている、すごくうれしい」と感動する。

一方、元アイドルのしずかさんは「仕事に生きるか、家庭を持つという幸せを生きるか、私はこれだ、というのを決めたい」と考え、今回の企画に参加した。

その思いに、同じくアイドルとして活動してきた渋谷凪咲は「芸能生活って、いつ花が咲くかわからないから、自分がやり続けようと思ったら続けられるけど、夢よりもときめく素敵な人に出会えたらそっちに行こうっていう思いを感じました」と共感する。

しかし、劇団ひとりは「もうね、心のどこかで(芸能界を)辞めたいんですよ。多分つらいんだと思う」と推測。内田も「答えを出していかなきゃいけない年齢ってあるんだな」と、しずかの葛藤に思いを巡らせる。

その後、宏充さんが神奈川から移住してきた女性を3人に紹介。家庭を持ち、居酒屋を営み、幸せそうに暮らす女性の話を聞いていたしずかは、思わず涙を流す。すると、宏充さんはひとみさんとみなみさんの前で「しずかさんと話をしてもいいですか」と声をかけ、しずかを誘い出す。

2人の会話に、劇団ひとりは「生徒と先生みたい」と冷静に分析。一方、これまで宏充さんのふざけた行動が気になっていた渋谷は、今回見せた優しさに「(しずかさんと)一緒に幸せを探せるんじゃない?」と期待を寄せる。

突然手を握る大胆行動にスタジオ騒然

さらに、達也さん、さとみさん、ふみかさん、虎千代さんの4人は、サウナを楽しんだ後、ディナーへ。サウナで達也さんと距離を縮めたさとみさんは「いいなと思った人はいる?」とストレートに質問する。

達也さんは「かわいいから付き合おうって年ではないから」と、結婚を前提とした交際を望みながらも、恋愛への思いを明かす。

そんな中、移住に消極的だったことで達也さんとの間に距離ができてしまったふみかは、過去の恋愛について「本気で話し合うことを避けていたかも」と告白。達也さんから「2人で話そう」と声をかけられる。

そして、2人が真剣に話し合う中、「変わりたい」と決意したふみかが突然、達也さんの手を握る。この大胆な行動にスタジオは「えー!!」と絶叫。内田も「ああ、苦しい、もうダメ。この展開はまったく読めなかったんですけど」と驚きを隠せない。

劇団ひとりが「キスしてもよかったね」とさらなる展開を期待すると、内田は「ダメでしょ」と即座に否定。それぞれの恋と移住をめぐる決断が、少しずつ動き始める。

【編集部MEMO】

渋谷凪咲

1996年8月25日生まれ、大阪府出身。2012年にNMB48の4期生として加入し、2023年12月にグループを卒業。卒業後はバラエティ番組やドラマ、映画などで活躍。2024年公開の映画『あのコはだぁれ?』で映画初主演を務め、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。

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