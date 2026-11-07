「私の心を言語化してると思った」――元銀座ナンバーワンホステスのさとみさんが、日本テレビ系恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(毎週金曜24:30～ ※一部地域を除く、Huluで毎週金曜18:00～完全版独占配信)の第4話で、意外な男性との急接近を見せた。6日の放送では、2人のやりとりにスタジオの内田有紀も「共鳴してる!」と興奮し、渋谷凪咲も「惹かれあったタイミングが一緒」と驚きの声を上げた。

渋谷凪咲

元銀座No.1ホステスと農園経営男性が急接近

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じる女性たちが、地方に根を張って生きる男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送る恋愛リアリティ番組。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田、渋谷、劇団ひとりがスタジオで恋の行方を見守り、佐藤真知子アナウンサーが進行を務める。

第4話では、ぶどう農園を経営する達也さんと、元銀座ナンバーワンホステスのさとみさんが急接近した。

前回、達也さんと距離を縮めていたふみかさんは、結婚するなら女性に移住してもらいたいと考える達也さんと、東京で働き続けたい自身との間で、価値観のすれ違いに直面していた。

一方、さとみさんは、結婚に対する真剣さが感じられない虎千代さんに不満を抱いていたが、この日、ふみかさんとともに達也さんのぶどう農園を訪れ、仕事を手伝うことに。

すると、達也さんとさとみさんの間に、これまでにない親密な空気が流れ始める。2人のやりとりを見たスタジオの内田、渋谷、ひとりも「この2人の空気感いいね!」「会話のテンポもいい」と、一気に引き込まれていく。

そんな中、虎千代さんが合流するが、達也さんは「さとみちゃんとゆっくり話せてないから」と、ふみかさんの前でさとみさんを連れ出し、2人きりになる。

虎千代さんとサウナで話すことになったふみかさんは、「一人一人と話したい」とのんびり構える相手に「そんなこと言ってたら終わっちゃうよ」と、もどかしい思いをぶつけた。

「惹かれあったタイミングが一緒」

一方、2人きりになった達也さんとさとみさんは、好きな異性のタイプについて本音を打ち明け合う。すると、達也さんの言葉を聞いたさとみさんは「ビックリした。私の心を言語化してると思った。まったく同じことを思っている」と感動した。

この急展開に、スタジオの3人からは「えー!!」と驚きの声が。内田は「共鳴してる!」と興奮し、渋谷も「惹かれあったタイミングが一緒」と、2人に運命的なものを感じている様子を見せた。

さとみさん自身も、スタッフからのインタビューで「今日が一番楽しいかも」と笑顔を見せ、達也さんについて「人間関係として理想ではある」と告白。これまで別の相手と向き合ってきた2人が、思わぬ形で距離を縮める展開となった。

おチョケな男性の意外な一面に渋谷凪咲「印象が変わりました」

一方、ひとみさん、みなみさん、しずかさんの3人は、宏充さんが経営する地産品の商店を訪れた。

宏充さんは前回、実はしずかさんが気になっていることを告白していたものの、これまで長い時間をともにしてきたひとみさんを気遣い、しずかさんと話したい気持ちを抑えて、わざとふざけた言動を取っていた。

ところが、この日は意外な一面が明らかに。現在の商店は祖父母が営んでいた八百屋を改装したもので、今後は“町の交差点”のような場所にしていきたいという熱い思いを、ユーモアを交えながら語ったのだ。

その姿に内田とひとりは「いいじゃない」「最初は猫かぶってたんだ」と感動。これまで宏充さんのふざけた言動が気になっていた渋谷も「こういう方なんですね。印象が変わりました」と見方を改めた。

さらに、宏充さんは店の2階を自らの手で宿泊施設に改装中。女性たちも塗装を手伝いながら、町の人々とのつながりや、地方ならではの助け合いの大切さを実感していく。

恋愛だけでなく、地方でどのように生きていきたいかという価値観にも触れた女性たち。宏充さんの仕事や町への思いを知り、それぞれが新たな魅力を感じていた。