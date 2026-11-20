「僕の今の奥さんがまさにそうだった」――きょう20日に配信・放送されるHulu×日本テレビの恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(日本テレビ系 毎週金曜24:30～ ※20日は24:40～／Hulu完全版は毎週金曜18:00配信)の第6話で、劇団ひとりが妻・大沢あかねとの結婚の決め手を明かす。

初デートのエピソードも披露する一方、長野で共同生活を送る参加者たちの恋模様は急展開。意外な心変わりに内田有紀、渋谷凪咲らも驚きを隠せない。

劇団ひとり

「僕の今の奥さんがまさにそうだった」

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じる女性たちが、地方に根を張って生きる男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送る恋愛リアリティ番組。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田有紀、渋谷凪咲、劇団ひとりがスタジオで恋の行方を見守っている。

今回、内田は恋愛や結婚について、周囲の女性たちから「楽な人といることがいい」「自分が出せる人がいい」とアドバイスされたことを紹介。これに劇団ひとりも「僕の今の奥さんがまさにそうだった」と共感し、妻・大沢あかねとの初デートのエピソードを披露する。

さらに、当時の大沢について「もしかして結婚するってこういう人なのかなって(思った)」と感じたことを明かし、結婚に至るまでの心境を振り返る。

意中の相手が突然変化…内田有紀らも「え!」と騒然

一方、長野で共同生活を送る参加者たちの恋模様にも、大きな変化が訪れる。

これまで天然な発言で女性たちから愛想をつかされていたリンゴ農園の虎千代さんは、「マジで情けない状況になっちゃってる」と反省。その姿に劇団ひとりも「人はいいんだけどね」と同情する。

ところが、女性たちのモーニングタイムで、これまで宏充さんに一途な思いを寄せているように見えたひとみさんが、「虎さまが気になる」と告白。予想外の心変わりに、内田、劇団ひとり、渋谷の3人は思わず「え!」と目を見開いて固まってしまう。

ひとみさんが虎千代さんを気になり始めた理由を聞いた3人は、「意外だったなあ」「人の気持ちはわからない」と困惑。過去にいじめに遭った経験から、人と接することに苦手意識を持つひとみさんは、虎千代さんと親しくしていたさとみさんの気持ちを気にかけるが、さとみさんから思いがけない言葉をかけられ、涙を流す。

その後、虎千代さんもひとみさんを呼び出し、第一印象から気になっていたことを告白。消極的な性格の2人が緊張しながら気持ちを伝え合う姿に、内田は「こんな急にある!?」と驚きを隠せない。

内田有紀

「ただの友だちではない」移住と恋愛の間で揺れる思い

一方、ふみかさんは、移住を希望する達也さんとの関係に悩み、宏充さんを呼び出して相談する。

その間、さとみさんは達也さんに「ふみちゃんのこと、どう思ってるの?」と直球の質問をぶつける。

前日、花火をしていた際に、ふみかさんと達也さんが手をつないだ瞬間を目撃していたさとみさん。これまで「付き合うなら結婚・移住前提」という考えを持っていた達也さんだが、ふみかさんが移住を前向きに考え始めたことで、その気持ちにも変化が生まれていた。

達也さんが、ふみかさんとは「ただの友だちではない」と口にすると、さとみさんはどのような反応を見せるのか。

劇団ひとりは「理屈でこの恋に介入するかどうか迷うと思うけど、情熱的な恋をしたらそんなの関係ない」と、恋愛感情と移住という現実的な選択の難しさについて語る。

中島みゆきの「悪女」に重ねる渋谷凪咲の恋愛分析

また、虎千代さんは、ひとみさんとの関係が進展した後、改めてさとみさんを呼び出して感謝を伝える。

2人の間には男女の友情が芽生えたかのように見えるが、渋谷は、さとみさんが虎千代さんを手放したくない気持ちになっているのではないかと推測。

当初は、2人の関係を「弟分をかわいがっている姉御」と表現していた内田も、渋谷の意見に賛同する。

一方、劇団ひとりは「違うって、弟分なんだよ!」と反論。それでも渋谷は、中島みゆきの楽曲「悪女」を引き合いに出し、さとみさんには虎千代さんへの好意があるのではないかと分析する。

ひとみさんの心変わりから動き始めた新たな恋模様。虎千代さんをめぐる女性たちの気持ちは、どのように変化していくのか。

【編集部MEMO】

劇団ひとり

1977年2月2日生まれ、千葉県出身。お笑いタレント、俳優、作家、映画監督。バラエティ番組を中心に活動する一方、小説『陰日向に咲く』を発表し、映画『青天の霹靂』『浅草キッド』などでは監督を務めた。2009年にタレントの大沢あかねと結婚。Hulu×日本テレビ『星の見える町で』では内田有紀、渋谷凪咲とともに恋模様を見守る。

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