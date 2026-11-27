1989年、日本初の“セクハラ裁判”に挑んだ女性がいた――きょう27日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)の2時間スペシャルでは、「絶対に勝てない」と言われた裁判で劇的な勝訴をつかんだ女性の985日間に及ぶ闘いに迫る。

島崎遥香

勝ち目がないとされた裁判

番組で取り上げるのは、1989年に始まった日本初の“セクハラ裁判”。今年10月に映画化された『ファーストボイス』の着想源となった実際の出来事だ。

当時、福岡市内の出版社に勤めていた晴野まゆみさんは、上司の男性編集長から2年以上にわたり、事実無根の噂を流されるなどの嫌がらせを受け、ついには突然の解雇を言い渡された。

女性軽視の発言が当たり前のように飛び交い、「セクシュアル・ハラスメント」という言葉さえ一般に知られていなかった時代。晴野さんは、同じように弱い立場に置かれた女性たちのためにも、裁判を起こすことを決意した。

しかし、前例のない訴えに周囲からは「絶対に勝てない」との声が上がる。それでも晴野さんたちは闘い続け、結果は劇的な勝訴となった。

なぜ、勝ち目がないとされた裁判で勝利をつかむことができたのか。その裏には、弁護団が仕掛けた、当時としては異例の作戦があった。

番組では、晴野さん本人への取材を実施。さらに、島崎遥香が再現ドラマで当時の葛藤や苦悩を演じ、985日間にわたる女性たちの闘いを描く。

番組は千鳥のノブが主宰を務め、二宮和也がクラブ会員代表として出演。今回のスタジオゲストには松田元太、柳原可奈子、横澤夏子が登場する。再現VTRには島崎遥香、出川哲朗、堀越麗禾が出演する。

【編集部MEMO】

島崎遥香

1994年3月30日生まれ、埼玉県出身。2009年にAKB48の9期生として加入し、2016年にグループを卒業。卒業後は俳優として活動し、ドラマ『ゆとりですがなにか』『ハレ婚。』『ブラッシュアップライフ』、映画『翔んで埼玉』などに出演。バラエティ番組などでも幅広く活躍している。

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