「ああ、苦しい、もうダメ」――内田有紀が、予想外の恋の急展開に思わず声を上げた。13日に放送された日本テレビ系恋愛リアリティ番組『星の見える町で』(毎週金曜24:30～ ※一部地域を除く／Huluで毎週金曜18:00～完全版独占配信)では、移住をめぐってすれ違っていた男女の関係が急変。女性から突然手を握る大胆な行動も飛び出し、スタジオの劇団ひとり、渋谷凪咲も騒然となった。

内田有紀

元アイドルが明かした「仕事に生きるか、家庭を持つか」という葛藤

同番組は、都会での暮らしに生きづらさを感じる女性たちが、地方に根を張って暮らす男性たちと出会い、恋愛だけでなく、その先にある移住も見据えて共同生活を送る恋愛リアリティ番組。長野県を舞台にした第1シーズンでは、内田有紀、渋谷凪咲、劇団ひとりがスタジオで恋の行方を見守っている。

今回、宏充さんが営む商店を手伝いに来たのは、ひとみさん、みなみさん、しずかさんの3人。それぞれ「このまま友だちで終わっちゃいそう」「みんなと違う仲のよさになりたい」「地元についてどう考えているか知りたかった」と、宏充さんに会いに来た理由を打ち明けた。

元アイドルのしずかさんは、両親を説得して福島から上京し、芸能界で活動を続けてきたものの、いつの間にか30歳を過ぎていたという。「仕事に生きるか、家庭を持つという幸せを生きるか、私はこれだ、というのを決めたい」と考え、今回の企画に参加した。

地元・福島に貢献したいという思いも強く、宏充さんが祖父母から受け継いだ店を、地域の人々が集まる“交差点”のような商店にリニューアルしたことにも興味を示していた。

そんな中、宏充さんは神奈川から移住し、家庭を持ちながら居酒屋を営む女性を3人に紹介する。幸せそうに暮らす女性の話を聞いていたしずかさんは、「未来の理想の姿」と口にしながら、思わず涙を流してしまう。

「2人で星見てるやん!」渋谷凪咲が予想外の急接近に興奮

すると宏充さんは、前回「動きます」とスタッフに宣言していた通り、ひとみさんとみなみさんの前で「しずかさんと話をしてもいいですか」と切り出し、しずかさんを誘い出した。

2人きりになると、しずかさんは、自分を応援してくれている地元の人たちに活躍する姿を見せられず、不甲斐なさを感じていることや、将来への不安を告白する。

宏充さんが気にかけていたのは、しずかさんが初日に「仕事か家庭か、両立は考えていない」と話していたことだった。「どちらもという選択肢はないのかな」と、仕事か家庭かの二者択一に悩むしずかさんに寄り添う。

本音を打ち明け合った2人は、その後、夜空に瞬く満天の星を一緒に眺めることに。この光景にスタジオの渋谷は「2人で星見てるやん!」と大興奮。これまでとは違う2人の距離感に、恋の進展への期待が高まった。

渋谷凪咲

大胆な行動に内田、ひとり、渋谷が絶叫「えー!!」

一方、達也さんとさとみさん、ふみかさん、虎千代さんの4人にも、予想外の展開が待ち受けていた。

サウナで急接近した達也さんとさとみさんに、ふみかさんは不安を隠せない様子。4人で夕食を囲む中、結婚を前提とした交際を望んでいた達也さんは、恋愛と結婚のどちらを重視するべきか、まだ迷っていることを打ち明ける。

これに対し、さとみさんは「どっちも欲しいな。2人で作れる気がする」とアプローチとも取れる言葉をかける。

一方、移住に消極的だったことで達也さんとの間に距離ができていたふみかさんは、過去の恋愛について「本気で話し合うことを避けていたかも」と告白する。

その後、4人で花火を楽しんでいると、達也さんが突然、ふみかさんに「2人で話そう」と声をかけ、スタジオは騒然。劇団ひとりも「達也の気持ちがわからない」と困惑する。

2人きりになると、ふみかさんは達也さんが仕事に取り組む姿を見て、移住に対して「前向きなイメージが持てた」と心境の変化を告白。「変わりたい」と宣言すると、達也さんも「一緒に考えていきたいね」と応じた。

さらに、ふみかさんが突然、達也さんの手を握る大胆な行動に。内田、ひとり、渋谷の3人は「えー!!」と絶叫した。

二転三転する恋模様に、内田は「ああ、苦しい、もうダメ」と声を上げ、まったく予想できなかった展開に驚きを隠せない様子。ひとりが「キスしてもよかったね」とさらなる進展を期待すると、内田は「ダメでしょ」と即座に否定していた。

この模様は、Huluで完全版が独占配信されている。

【編集部MEMO】

内田有紀

1975年11月16日生まれ、東京都出身。1992年、ドラマ『その時、ハートは盗まれた』で女優デビュー。1994年に『時をかける少女』でドラマ初主演を務め、同年「TENCAを取ろう! ～内田の野望～」で歌手デビュー。以降、ドラマ、映画、舞台など幅広く活躍。主な出演作に『最後から二番目の恋』シリーズ、『ドクターX～外科医・大門未知子～』シリーズ、『燕は戻ってこない』『劇場版ドクターX』など。

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