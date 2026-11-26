フジテレビは26日、同局のメディア関係者向け番組宣伝システム「フジテレビ広報情報急便」への第三者による不正アクセスについて、第3報を発表した。その後の調査・解析の結果、システムに登録されていた番組宣伝資料の一部が外部に流出していたことを新たに確認したと明らかにした。

メディア関係者543人分の個人情報が漏えい

今回の不正アクセスは10月19日に発生。フジテレビは同月20日に第1報を発表し、23日の第2報では、システムに登録されていたメディア関係者543人分の個人情報が外部に漏えいしたことを確認したと説明していた。

一方、番組宣伝資料については、23日時点で「技術的な解析の結果、現時点で外部への漏えいを示す事実は確認されておりません」としていた。

その後も調査・解析を継続した結果、今回、番組宣伝資料の一部が実際に外部に流出していたことが判明した。

フジテレビによると、流出を確認した資料はいずれも、公表を前提として作成された番組宣伝用の記事に使用するテキストデータで、個人情報は含まれていないという。流出した資料の件数や対象番組など、具体的な内容については今回の発表で明らかにしていない。

フジテレビは「改めて、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「フジテレビ広報情報急便」の利用者向けには、引き続き問い合わせ窓口を設けている。