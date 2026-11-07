普段ほとんど連絡を取らない兄から、突然2件の着信があった。最後に話したのは約1年半前。家族に何かあったのではないか――。元BiSHのモモコグミカンパニーが、4日に配信されたTBSラジオのPodcast番組『モモコグミカンパニーの盗み聴きラジオ』(毎週水曜20時配信)で、ハロウィンの夜に起きた兄との思いがけない出来事を明かした。

モモコグミカンパニー

1年半ぶりの電話に「絶対なんか誰か病気になったとか…」

ハロウィンの夜、22時ごろに携帯電話を確認したモモコ。そこには、兄からの不在着信が2件残されていたという。

兄とは決して仲が悪いわけではない。野球一筋で明るい性格らしく、現在は結婚して家庭を持つ身。しかし、普段から連絡を取り合うような関係でもなく、モモコは「本当、正月にいてもしゃべんないかも」と、家族が集まる機会でもほとんど会話をしないことを明かした。

共通の話題があまりないこともあり、最後に兄と話したのは「1年半ぐらいぶりかな」というほど前のこと。そんな相手から突然、それも続けて2件の電話がかかってきたのだから、穏やかではいられなかった。

モモコの頭に浮かんだのは、家族に何か重大な出来事が起きたのではないかという不安だった。

「めっちゃ怖くないですか? 絶対なんか誰か病気になったとか死んだ系かと思ったの」

思いもよらない連絡に、最悪の事態まで想像してしまったという。そこで、モモコは兄に電話をかけ直すことにした。

電話の向こうはにぎやかな飲み会 兄からの突然のお願い

ところが、電話がつながると、聞こえてきたのは深刻な話とはほど遠い、にぎやかな声だった。兄はどうやら飲み会の最中だったらしい。そして、兄から持ちかけられたのは、同席している後輩へのあいさつだった。

「『こんにちは』だけでいいから」

その後輩がBiSHのファンだったため、元メンバーの妹に電話をかけたということだった。

家族の緊急事態を心配していたモモコにとっては、あまりにも予想外の展開。しかも、電話口に出た後輩は「えっ!? 本当なんですか? 絶対に嘘だと思っていたんですよ(笑)。でも、声を聞いたらわかりました!」と驚きつつ、さらに思いがけない言葉が飛び出した。

「チッチが好きだったんですけど」

後輩が好きだったのは、モモコではなく、同じBiSHのメンバーだったセントチヒロ・チッチだったという。

兄から突然電話をかけられ、事情も分からないまま後輩にあいさつしたところで、まさかの告白。モモコは、その一連のやり取りに思わず不満を漏らした。

「どっちもムカつくんかい(笑)!」

兄から食事の誘いも…思いがけない再接近に複雑な心境

さらに兄からは、今度一緒に食事でもしようという話も出たという。

普段ほとんど話さない兄との久しぶりの会話は、思いがけず今後の交流につながりそうな展開を見せた。しかし、モモコにとっては、突然の着信から始まった一連の出来事に戸惑う気持ちの方が大きかったようだ。

家族の安否を心配して折り返した電話が、飲み会に居合わせたBiSHファンへのあいさつだったとは――。1年半ぶりに兄と話すきっかけになったものの、モモコは思いがけない電話にすっかり疲れてしまった様子で、その夜の出来事を笑いを交えて振り返っていた。