「この人私のこと好きなのかな」――。何気ない褒め言葉を、つい本気で受け止めてしまう。そんな自分の性格を「超ちょろい」と表現したモモコグミカンパニーが、恋愛リアリティ番組に出演した場合の思いがけない展開を想像した。11日に配信されたTBSラジオのPodcast番組『モモコグミカンパニーの盗み聴きラジオ』(毎週水曜20時ごろ配信)で、普段はなかなか見せない恋愛面での素顔を明かした。

モモコグミカンパニー

恋愛リアリティ番組への出演を希望するも…返ってきた意外な提案

番組70回目を迎え、リスナーから今後のゲスト候補についてのメッセージが届いたモモコ。そこから話題は、ゲストとして呼んでみたい人物へと移った。モモコが興味を示したのは、恋愛リアリティ番組の出演経験者だった。

「恋リア出てた人とか、結構聞きたい派なんですよね、私」

飲み会などで偶然、恋愛リアリティ番組に出演していた人と同席することがあるというモモコは、「あの時どうだったの?」と番組の裏話を尋ねるのが好きなのだとか。出演者が報酬をもらっているのかなど、視聴者が気になるようなことも、好奇心からつい質問してしまうと話した。

そんな恋愛リアリティ番組について、モモコは「てか私出たら面白いと思いますか?」と問いかける。

実は、BiSHの活動終了後に何をしたいかという話になった際、関係者に「1回恋リアとか出てみたいです」と伝えたことがあったという。すると返ってきたのは、高校生が出演する恋愛リアリティ番組を勧めるような提案だった。

「本気で言ってるの!?」

思いがけない返答に驚いたモモコ。自身が出演するとしたら、どのような番組が合うのかを考え始めた。

「私のこと好きなのかな」褒め言葉を真に受けてしまう理由

その理由として挙げたのが、自身の恋愛面での性格だった。

「たぶん、めっちゃ恥ずかしがり屋プラス超ちょろいんですね」

モモコによれば、ファンから「かわいい」と言われることと、日常で出会った人から褒められることでは、受け止め方がまったく違うという。

「ファンの人にかわいいって言ってもらえることは別に、なんかモモコグミカンパニー1枚あるから、それはそう思うでしょみたいな」

一方、友達の知り合いなど、芸能活動とは関係のない場面で会った人から「すごいオシャレじゃない?」と言われると、素直に喜んでしまう。

「え、私オシャレ? みたいな。うれしいんだけど、みたいな。結構ね、本当にね、喜んじゃうのね(笑)」

その背景には、自身の自己肯定感の低さもあると分析する。

「普段自己肯定感すごい低いから、それが問題なんだけど」

褒められることに慣れていないため、何気ない一言でも特別に感じてしまうのだという。

さらに、相手から「かわいい」と面と向かって言われると、「この人、かわいいって思ってるんだ。うれしい」と舞い上がり、やがて「この人、私のこと好きなのかな」と考えてしまうことも。

しかし、その受け止め方が原因で、落ち込むことも少なくないようだ。友達に相談すると、相手の褒め言葉は誰にでも言うようなものだと指摘されるという。

「その感じで誰でも言うよ、みたいな。こんにちはと同じぐらい言うらしいんですね」

モモコ自身は、思ってもいない相手に「かっこいい」と言うことができないタイプ。そのため、相手も本当にそう思っているから褒めてくれたのだと考えてしまうようだ。

恋リア出演なら「ネタ枠」? 自分でも心配する“チョロQメンタル”

そんな性格だからこそ、恋愛リアリティ番組に出演したら、自分でも想像できないようなことになりそうだとモモコは考えている。

「ノリで言ってんだろうなっていうの、区別がつかない。自分がそういうこと一切しないから」

相手の言葉が本心なのか、その場の雰囲気で口にしたものなのかを見分けるのが苦手なのだという。

「うれしいことはそのまま喜んじゃうし、悲しいこと言われたらそのまま悲しいんで、全部真に受ける」

恋愛リアリティ番組では、出演者が別室で自分の気持ちをカメラに向かって話す場面もある。モモコは、自分が出演したら、男性から褒められただけで好意を持たれていると信じ込み、そのままカメラの前で話してしまいそうだと笑う。

「かわいいって言ってたんで、たぶん好きだと思うんですよね」

そんな発言を本気で繰り返す自分を想像し、「かなり滑稽なネタ要員になると思います(笑)」と自虐的に表現した。

もっとも、モモコ自身は、芸能人としてファンから褒められることと、プライベートで直接褒められることを区別していると強調する。

「目見て言われちゃうと結構、あ、本当にこの人……普通に喜んじゃうから恥ずかしいよね」

そして、「何歳になってもありますね。それは本当に治んないっすね」と、自身の素直すぎる一面を改めて認めた。

もし恋愛リアリティ番組に出演したら、「モモコチョロカンパニー」と呼ばれてしまうかもしれない――。そんな冗談まで飛び出す、飾らない恋愛トークとなった。