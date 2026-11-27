横浜発のギフトスイーツを手がける横浜バニラは11月25日、「新ブランド発表会2026 〜勇往邁進〜」を開催。代表取締役社長CEOの髙橋優斗氏が登壇し、新ブランド「POP IN SAND(ポップインサンド)」の立ち上げと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション商品の発売を発表した。

新ブランド発表会2026 〜勇往邁進〜 (C)横浜バニラ (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L673908

創業3年目のリブランディングを経て、第2弾ブランドが誕生

横浜バニラは2024年10月に設立し、2025年2月に発売した「塩バニラフィナンシェ」でギネス世界記録を達成、同年10月には「塩バニラクリーミーサブレ(現・塩バニラ生サブレ)」を発売するなど、王道のギフトスイーツブランドとして歩んできた。創業3年目を迎えた2026年11月には、ブランドロゴを含めて全面刷新。新たに「SWEET ENTERTAINMENT」をタグラインに掲げ、「スイートエンターテイメントでみんなを笑顔に」をミッション、「100年愛される国民的ギフトスイーツを作る」をビジョンに据えた。

発表会ではこのブランド刷新の歩みとともに、既存の枠にとらわれない第2弾ブランドとして「POP IN SAND」を立ち上げることが明かされた。

第2弾ブランド「POP IN SAND」(C)横浜バニラ

髙橋氏は新ブランド立ち上げの経緯について、「横浜バニラはギフトスイーツブランドとして王道の道を2年間じっくり歩んできましたが、『SWEET ENTERTAINMENT』を掲げた今、横浜バニラの王道ではどうしても実現できないアイデアがたくさん出てきました。いろんな大人を巻き込んで会議で話を重ね、『スイートエンターテインメントで国民的ギフトスイーツを作るんだ』という思いから、第2弾ブランドを発表することを決意しました」と語った。

起業家としての覚悟を明かす髙橋氏 (C)横浜バニラ

サブレ×クリーム×「POP」! 3層が織りなす新感覚スイーツ「POP IN SAND」とは

「POP IN SAND」は、カラフルでポップな見た目と食感を掛け合わせた、これまでにないジャンル「ファッショナブルギフトスイーツ」を提案する新ブランド。サブレとクリームの間に、ソースをはじめとしたさまざまな「POP」な素材をインした新食感サンドで、髙橋氏は「ソースだけじゃないんです。組み合わせが難しそうなところも、我々が2年間培ったものを含めてポップインしていきます」と解説。また、ひとつの箱にそれぞれのフレーバーが凝縮されており、ひとつひとつの商品にストーリーや味わい、体験が設計されているという。

個性豊かなオリジナルフレーバーは全4種

ブランドの軸となるオリジナルラインは、色も食感も異なる4種類のフレーバーを展開する。

色も食感も異なるオリジナルフレーバー全4種 (C)横浜バニラ

塩バニラとメープルでどこか横浜の潮風を感じる、ポップインサンドのセンターに位置づけられる「YOKOVANI(ヨコバニ)」をはじめ、まるで港町のような青空とはじける甘さの「ブルースカイメロンソーダ」、あまおう苺を贅沢に使ったミルククリーム&ソースの「あまおう苺ラテ」、「Matcha Kinako Mochi with マロンクリーム」の頭文字から名付けられた宇治抹茶と栗の「MAKIMOマロン」が登場する。

価格は、「YOKOVANI」と「あまおう苺ラテ」を詰め合わせた「POP IN SAND オリジナル2」(2個入り)が1,178円、全4種類のフレーバーを詰め合わせた「POP IN SAND オリジナル4」(4個入り)が2,333円。「ブルースカイメロンソーダ」と「MAKIMOマロン」は4個入りでのみ楽しめる。

オリジナルライン パッケージ (C)横浜バニラ

ハローキティとの「神コラボ」も同時発表! 全フレーバーを完全新作で開発

発表会ではさらなるサプライズとして、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションも発表され、会場にハローキティが登場した。

ハローキティの登場に笑顔を見せる髙橋氏 (C)横浜バニラ (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L673908

髙橋氏は今回のコラボについて「パッケージだけではなく、フレーバーをすべて新しくしました。キティちゃんへの愛が違う。それくらい愛を持って覚悟を持って作りました」と熱弁。

ハローキティへの想いを語る髙橋氏 (C)横浜バニラ (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L673908

コラボライン(「POP IN SAND ハローキティ」)では、ハローキティにちなんだアップルパイ・りんごソーダ・ローズアンドラズベリー・宇治抹茶わらび餅の4種類の限定フレーバーが用意されるほか、コラボロゴデザインのラバーキーホルダーセットもラインナップする。

価格は「POP IN SAND ハローキティ」(4個入り)が2,787円、「POP IN SAND ハローキティ ラバーキーホルダーセット」が3,748円。なお、ラバーキーホルダー単体での販売は行わない。

パッケージだけでなく中身も完全新作! ハローキティ愛あふれる限定4フレーバー (C)横浜バニラ (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L673908

「期待を裏切らない成長を」髙橋氏が語った決意

幼少期におもちゃ屋で見かけたハローキティのポップコーンマシンに憧れていたという髙橋氏は、「まさか自分のギフトスイーツの会社でキティちゃんとご一緒できるとは想像もしていなかった」と感激の様子。

最後に「ポップインサンドが国民的ギフトスイーツになることが、我々にとってすごく大事。お借りした力をしっかりと背負いながら、皆様の期待を裏切らないよう一歩一歩成長していかなければという決意がより強くなりました」と力を込めた。

質疑応答で横浜バニラのマスコットキャラクター「バニマルくん」の関与について問われると、「SNSで僕を煽ってきたりするので、基本的にはポップインサンドに関わらせない方向でいこうかなと現時点では思っています」と語り、会場の笑いを誘っていた。

なお、「POP IN SAND」は12月5日・6日の2日間、JR東京駅構内のグランスタ東京「スクエア ゼロ」にて初の先行販売を実施する(予約不要・フリー販売)。

「POP IN SAND」全8種類 (C)横浜バニラ (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L673908

(C)横浜バニラ

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L673908

