横浜バニラは、4月22日より夏限定商品「塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬」を発売する。横浜高島屋店のほか、各地の期間限定ポップアップストアにて順次展開される予定だ。

塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬

新感覚の「しゃりじゅわ」食感と3層の檸檬

本商品は、口に入れた瞬間に檸檬グレーズの「しゃりっ」とした食感が広がり、中からプレミアムレモネードシロップの酸味が「じゅわっ」と溢れ出す仕上がりだという。ベースとなる塩バニラフィナンシェに、檸檬ソルトが加わることで後味を引き締めている。

こだわりの特製シロップと仕上げ

シロップには、神奈川の名産である湘南潮彩レモンを皮まで丸ごと使用した贅沢なレモンピュレに、はちみつを加えた「横浜バニラ特製プレミアムレモネードシロップ」を採用している。

横浜バニラ特製プレミアムレモネードシロップ

このシロップを染み込ませたフィナンシェの上面に、丁寧に絞った檸檬グレーズと、檸檬の皮にピンク岩塩を合わせた檸檬ソルトを振り掛けることで、奥行きのある味わいを実現しているとのことだ。

塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬

4個入りギフトボックス(個包装)で、価格は2,376円。4月22日から横浜高島屋店や期間限定ポップアップストアにて、なくなり次第終了で販売される。