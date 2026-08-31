横浜バニラは9月4日から、秋限定の新商品「塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン」を発売する。

塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン

「塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン」が秋限定で登場

「塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン」は、イタリア産マロンの豊かな風味と「塩バニラフィナンシェ」、ガナッシュを組み合わせた秋限定のギフトスイーツ。

塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン

ひと口かじると、天面のアーモンドがカリッと弾け、続いて中央のガナッシュが「むっちむちむち」とした食感で応えるという。香ばしいアーモンド、マロン風味の「塩バニラフィナンシェ」、究極の「むち栗食感」を目指したガナッシュの3層を楽しめる。

ガナッシュには、マイルドな甘みが特徴のイタリア産ミルクチョコレートとマロンパウダーを混ぜ込んだマロンチョコレートをブレンド。さらに、イタリア産マロンペーストを「塩バニラフィナンシェ」の生地にたっぷり練り込み、天然バニラの芳醇な香りを重ねている。

口の中から消えたあとには、イタリア産マロンと天然バニラによる濃厚な風味が余韻として残るという。

塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン

「塩バニラフィナンシェ むっちむちむちマロン」(2,376円)は、個包装4個入りのギフトボックスで販売する。販売期間は9月4日からなくなり次第終了。販売場所は横浜高島屋店、羽田空港第1ターミナル、第2ターミナル、各地の期間限定ポップアップストアとなっている。なお、購入点数を制限する場合があるほか、品数に限りがあるため、売り切れとなる場合もあるという。